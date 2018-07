RIETI - Cani accalappiati intorno al Reatino, in questo periodo, con adozione sempre più difficile.

I comuni limitrofi al Reatino hanno deciso di trasferire i cani accalappiati sul loro territorio dal canile sanitario di Rieti ai canili convenzionati di Stroncone o Sante Marie.



I responsabili del canile sanitario di Rieti (che domenica prossima, 29 luglio, propone l'iniziativa Open day), ricordano che si tratta di "canili grandi dove i cani non escono dalle gabbie e non c’è modo di adottarli. Alcuni cani sono a Rieti da mesi e la speranza è che possano essere al più presto adottati. Tra questi c'è Giusy (nella foto), due anni, arrivata da Pescorocchiano, in cerca di adozione presso il canile sanitario, in via Cottanello a Rieti".

Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:27



