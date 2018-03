RIETI - I Carabinieri della Specialità Forestale, durante l’attività di trasferimento degli oltre quaranta cani recentemente sequestrati in una struttura in agro del Comune di Montopoli in Sabina in attuazione di quanto disposto dall’Autorità Giudiziari di Rieti, a fronte del sequestro preventivo attuato dai Militari della Specialità, rinvenivano altri cani non presenti in loco durante la precedente attività.



Stante il fatto che a carico del detentore dei cani rinvenuti, grava un’ordinanza del sindaco del Comune di Montopoli in Sabina, che vieta al medesimo la detenzione di animali a qualsiasi titolo anche occasionale o temporaneo, i Carabinieri della Specialità Forestale procedevano al sequestro dei cinque cani (quattro “Bassotti” e un “Volpino”) ivi rinvenuti e illecitamente detenuti. Chiaramente a carico del detentore, già precedentemente deferito alla Procura della Repubblica di Rieti, scattava un ulteriore denuncia stante la palese inosservanza del provvedimento emesso dal sindaco di Montopoli in Sabina.



I cani oggetto del precedente sequestro, sono stati trasferiti sia presso strutture autorizzate, ma anche presso famiglie ritenute idonee alla custodia e alla cura degli stessi.



Anche per i cinque i cani posti sotto sequestro saranno dati in affidamento.



Rimane alta la soglia di attenzione per quanto riguarda questo particolare settore, legato al commercio alla detenzione e al maltrattamento di animali di affezione.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:55



