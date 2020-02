RIETI - Iniziativa per i cani nel rifugio dell’Associazione Gli Amici di Fiocco. Oggi (sabato), L’Isola dei Tesori (via Giovanni Amendola, a Rieti) promuove lo “Charity day - Il tuo usato diventa buono”: l’invito è a donare l’usato del proprio animale in cambio di un buono per l’acquisto del nuovo.



Oggi (e poi il 15, 22, 29) si può portare al negozio cucce, coperte, guinzagli, cuscini, cappottini puliti, in buono stato, per i cani del rifugio. © RIPRODUZIONE RISERVATA