RIETI - Torna la raccolta speciale per gli amici a quattro zampe. Nella giornata di domani, sabato 25 maggio, l’Associazione Gli Amici di Fiocco, insieme al Supermercato per i Piccoli Animali, organizzano una raccolta di cibo e di antiparassitari per gli animali ospitati nel rifugio. Domani, quindi, presso il Supermercato per i Piccoli Animali, in via Salaria per Aquila 33 (di fianco al Brico) a Santa Rufina, coloro che vogliono donare del cibo per gli animali troveranno i componenti dell’Associazione, la mattina dalle 10 alle 13 e poi nel pomeriggio tra le 16 e le 19. Gli Amici di Fiocco hanno un rifugio in zona Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile che ospita attualmente trenta cani. © RIPRODUZIONE RISERVATA