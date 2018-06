RIETI - Il Coordinamento provinciale di Fare Ambiente, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Rieti, organizza la giornata formativa dal tema “Delitti contro gli animali”, dedicato a operatori delle Forze dell’Ordine, Veterinari e Volontari delle Associazioni di tutela degli animali



Giornata di formazione “Delitti contro gli animali” prevista a Rieti giovedì 14 giugno, presso il Comando Polizia Locale di Rieti – Via Foresta n.2 Sala “Rosario Broccoletti”



IL PROGRAMMA

Ore 9,00 - Accreditamento partecipanti

Ore 9,30 - Inizio lavori

Moderatore

Simona Muccioli – Responsabile provinciale di Fare Ambiente

Ore 9,45

Dott. Massimo Belli - Comandante Polizia Locale di Rieti

“Principi sui delitti contro il sentimento per gli animali” (titolo IX-bis c.p.)

Ore 11,00 - Coffee break

Ore 12,15 - Fine lavori



:: Parte seconda ::

A cura di Study Center for legality security and justice: “Crime against animals”

Ore 14,45 - Inizio lavori

Interventi

Ore 15,00

Dott. Marco Strano – Psicologo e Criminologo

Ore 16,45 - Coffee break

Ore 17,00

Dott. Ottavio Orlandi – Medico Veterinario, responsabile canile sanitario di Rieti

“Situazione del randagismo riscontrata nel canile sanitario di Rieti. Eventuali segni di maltrattamento riscontrabili nei cani”

Ore 19,00 – Question time e fine lavori

A tutti i presenti sarà rilasciato attestato di partecipazione, manuale operativo e workbook elettronico.

Mercoled├Č 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:35



