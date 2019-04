RIETI - Oggi, giovedì, pomeriggio alle 17.30 la libreria Mondadori di Rieti, in via Roma 61, ospita l'iniziativa "Letture bestiali". Si tratta di un pomeriggio dedicato alla raccolta di cibo e di antiparassitari per cani e gatti.



Lettura animata e laboratorio creativo, per i piccoli dai tre anni in su, con prenotazione obbligatoria.L'appuntamento è gratuito, ma gli organizzatori invitano a portare un dono per cani e gatti. © RIPRODUZIONE RISERVATA