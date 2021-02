Donato cibo per i randagi dello stallo di Cottanello

RIETI - I randagi dello stallo di Cottanello hanno bisogno di cibo e il Centro veterinario “San Francesco” di Canera di Contigliano (nella foto) accorre. Una donazione di cibo, soprattutto crocchette per i cani randagi ospiti del Rifugio di Cottanello è stata recapitata da parte del Centro veterinario San Francesco sempre sensibile a questo genere di tematiche con la donazione graditissima dai volontari che operano nel centro di Cottanello. “Le prelibatezze per i quattro zampe giungono da Contigliano, dai medici veterinari San Francesco – hanno scritto i volontari Marta ed Ivano che reiterano il loro appello a quanti vogliano unirsi alle donazioni per dare da mangiare ai cani – ringraziamo tutte quelle persone, tante, che nelle ultime settimane hanno recepito l’appello”.

Donazioni e modalità

Per effettuare le donazioni, vermifughi o cibo per i cani randagi di Cottanello è possibile chiamare il numero 335/6580466 oppure consegnare il materiale nella redazione di Rietinvetrina e Radiomondo in via Garibaldi, 294 a Rieti, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17:15 alle 20 o nel nel negozio Pascalizi di Val Canera o il Country Pet di Montelibretti. "Tesori a quattro zampe" consegnerà il tutto ai volontari Marta e Ivano che gestiscono il Rifugio di Cottanello che accoglie e ospita i cani randagi.

