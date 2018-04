RIETI - Mercoledì 25 aprile torna l'iniziativa"porte aperte" al canile sanitario di Rieti. A partire dalle 10.30, sarà possibile entrare al canile sanitario di Rieti, in via Cottanello, nella zona del Foro Boario, per conoscere da vicino i cani, fare una passeggiata con loro, aiutare loro e i volontari e, per chi volesse, adottare un cane. Chiusura alle 16, anticipata alle 14 in caso di pioggia.



L'iniziativa è a cura de Gli Amici di fiocco, in collaborazione con il Comune.

Venerdì 20 Aprile 2018



