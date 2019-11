© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo tre vittorie consecutive il Rieti si prepara a ricevere allo Scopigno la Virtus Francavilla (domani, ore 15). A presentare la gara in conferenza è il tecnico Bruno Caneo, che parte dal momento della squadra e dalle assenze: «Stiamo bene, non ci sarà nessuno stravolgimento. Palma sarà assente per squalifica, mentre c'è qualche problema per Zampa che speriamo di risolvere, anche perché altrimenti ci troveremo praticamente senza centrocampo».Di fronte una Virtus Francavilla che viaggia a ridosso della zona playoff: «Affrontiamo una squadra che non ha punti deboli, che ha una rosa importante e ogni anno aggiunge qualche tassello per migliorarsi. Noi però come sempre faremo la nostra partita».Durante l'ultima conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cavese, Caneo aveva detto che la gara avrebbe dato risposte riguardo il tipo di campionato che il Rieti potrà fare: «Sono arrivate risposte positive - ha detto il tecnico a precisa domanda-, bisogna alzare ancora l'asticella, credere in quello che facciamo. Vorrei che diventassimo una squadra imbattibile nella testa e nella mentalità. Ci siamo sia dal punto di vista fisico che della testa, dobbiamo giocare con coraggio se si è vincenti nella testa questo si ripercuote anche in campo».Quella che sta per concludersi è stata un'altra settimana particolare, con i giocatori ancora senza stipendi: «No, non è servito essere psicologo con la squadra, è un tema che ho toccato pochissimo. Ci hanno detto di essere fiduciosi e noi lo siamo, i segnali che arrivano sono questi. Alleno giocatori responsabili e professionali, per domani siamo pronti, poi vedremo quello che accadrà la prossima settimana».Non ci sono dubbi però sul fatto che la rosa sia da rinforzare: «Siamo già d'accordo con la società che nell'immediato dovremo prendere giocatori anche giovani, ma che fanno al caso nostro. Giocatori che portino quei valori che il campionato richiede, gente solida».Il tecnico risponde anche a Castori, che ai microfoni della Rai aveva detto che i risultati sono frutto della grinta che emerge in momenti difficili: «Conosco Castori, non personalmente, ma so che persona è. Credo che abbia detto queste cose con superficialità, perché da tecnico sa su quanti aspetti biosogna lavorare per arrivare a vincere una partita, i dettagli. Non ho riscontrato cattiveria nelle sue parole».