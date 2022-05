Rieti, cane scivola in una intercapedine: salvato dai vigili del fuoco

RIETI - Una squadra di vigili del fuoco del Comando di Rieti è intervenuta nell'abitato del centro storico di Mompeo per il salvataggio e il recupero di un cane, un barboncino di piccola taglia. L'animale, caduto accidentalmente da un piccolo terrazzamento, era precipitato all'interno di un'intercapedine sussistente tra due edifici contigui.

Per il recupero del cane la squadra ha adottato tecniche Saf (speleo-alpino-fluviali) così da consentire la discesa dell'operatore all'interno dell'intercapedine profonda circa sette metri e con un accesso difficoltoso e stretto, non più largo di 35 centimetri. Una volta raggiunto il barboncino, lo stesso è stato messo in sicurezza all'interno di un trasportino e successivamente riconsegnato ai proprietari.