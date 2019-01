© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I Carabinieri della Specialità Forestale di Rieti in sinergia con i colleghi del Comando Provinciale, recuperano e restituiscono al legittimo proprietari un cagnolino che si era smarrito.Nel primo pomeriggio veniva consegnato presso il militare addetto alla Caserma un esemplare di cane che vaga da solo nei pressi della porta carrai che da acceso al Comando Provinciale dell’arma dei Carabinieri. I colleghi della Territoriale allertavano la Specialità Forestale, con sede nel medesimo stabile di Via De Juliis 2 , che prontamente si attivavano per risalire al proprietario del cucciolo. Grazie al lettore microchip veniva rilevato il numero identificativo e, da una consultazione della banca dati dell’anagrafe conina si risaliva al proprietario.Così dopo una “latitanza” di un paio di ore, “Junior” questo è il nome dell’esemplare di cane “meticcio” salvato, veniva riconsegnato al padrone, G.F. di Rieti, che nel frattempo si stava prodigando nelle ricerche del suo fedele amico che, approfittando di un pertugio nella recinzione del giardino di casa, aveva pensato bene di darsi “all’esplorazione”.La vita dei Carabinieri è fatta anche di piccoli gesti come quello che narriamo, grazie al quale un cittadino ha ritrovato il sorriso e “Iunior” il suo amato padrone. Una storia a lieto fine in questi primi giorni del 2019 grazie alla sensibilità e alla professionalità dei militari dell’Arma dei Carabinieri.