Rieti, la storia a lieto fine del cane Margot: scomparsa in Sabina e ritrovata a Milano

RIETI - Dalla Sabina fino in Lombardia : Margot (nella foto) è stata ritrovata a Milano, a 500 chilometri da casa, sta bene ed è coccolata e tra due giorni riabbraccerà la sua famiglia di Poggio Mirteto. Si tratta del cane di Rachele Tassi, consigliere comunale nel paese mirtense, la quale dalla scomparsa della sua adorata cagnolina era sconvolta ed aveva allertato mezzo mondo tra telefonate, foto e segnalazioni via social. Un cane di dodici anni dolcissimo Margot, femmina meticcia incrocio Labrador, scomparsa da casa improvvisamente una settimana fa. Disperati i proprietari, a casa Tassi, una figlia per tutti loro Margot, camminatrice d’alta quota nelle escursioni sull’intero arco alpino che la famiglia amante della montagna fa ogni qual volta gli impegni lavorativi lo permettono. D’improvviso sparisce. Scappata da casa o non si sa come e nessuno ne ha più notizie. Passano i giorni e poco fa la telefonata del ritrovamento a Milano.

La storia

Ma come è arrivata nel capoluogo lombardo? E’ presto detto. Margot dopo giorni di girovagare forse aveva perso l’orientamento. Raro per un cane ma non impossibile. Da Poggio Mirteto era arrivata nei pressi di Ginestra, frazione di Poggio Moiano. Una signora amante degli animali aveva notato questa cagnolina dolcissima in buono stato ma visibilmente spaventata. La signora in questione era in partenza per Milano per andare a trovare una parente e dopo aver chiesto lì intorno se fosse di qualcuno, non se l’è sentita di voltare le spalle alla situazione, l’ha caricata in auto e l’ha portata con se a Milano. Una volta lì si è recata alla competente Asl e tramite microchip sono risaliti alla provenienza. La Asl milanese ha allertato quella mirtense coi contatti della signora che l’aveva presa in custodia, fin quando la famiglia Tassi non ha potuto chiamare la “salvatrice” di Margot la quale li ha rassicurati mandando subito foto per far vedere loro che sta bene, tranquillizzata e rifocillata. Margot tornerà sempre in auto in Sabina tra domani o dopodomani non appena la signora di Poggio Moiano tornerà nel Reatino dove vie attualmente.

Le reazioni

“Le favole a lieto fine esistono, ma esistono anche quelle impensabili! – ha scritto Rachele Tassi sulla sua pagina facebook dalla quale aveva lanciato mille e più appelli- sono strafelice di comunicarvi che la nostra Margot è viva e vegeta e sta a Milano, in compagnia di una dolcissima signora! Un giro assurdo che poco importa... giovedì sera sarà di nuovo con noi per farsi abbracciare all'infinito!

Scusate per i mille post, ma sono state brutte giornate. La vostra solidarietà ci ha riempito il cuore”.

