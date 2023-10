Padrone maltratta cane, passante lo redarguisce ma viene colpito: interviene la polizia

RIETI - Lui maltratta il cane, un passante interviene in difesa dell’animale ma viene spintonato e fatto cadere dal padrone. E’ quanto accaduto l’altro ieri, poco prima delle 20 in viale Morroni. Un episodio che poi ha richiesto l’intervento di una pattuglia della polizia di Stato per accertare le responsabilità e identificare i due soggetti coinvolti.

Un uomo in compagnia di un cane avrebbe maltrattato l’animale o comunque assunto un atteggiamento aggressivo verso l’animale tanto da indurre un passante a redarguirlo circa il suo comportamento. Per tutta risposta il padrone del cane lo avrebbe spintonato per poi farlo cadere a terra battendo sul marciapiede. Una caduta che gli ha procurato delle contusioni. L’uomo ha poi denunciato l’accaduto al personale della Volante.