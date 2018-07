RIETI - Torna l'iniziativa dell'Open Day al canile sanitario di Rieti.



Domenica 29 luglio al canile sanitario di Rieti, in via Cottanello, nella zona del Foro Boario, "porte aperte" dalle ore 8 alle ore 20.30. L'iniziativa è rivolta a tutti, per adottare, conoscere, aiutare i tanti ospiti a quattro zampe presenti, in cerca di adozione o di un semplice aiuto.



Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14



