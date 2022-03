Venerdì 4 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Un altro tassello è stato messo nella compagine che sosterrà il candidato sindaco del centrodestra, Daniele Sinibaldi. Ieri, nella sala consiliare della Provincia, è stata presentata la nuova federazione “Rieti al centro”. Gli azionisti: Italia viva, Udc, Cambiamo-Coraggio Italia e un raggruppamento civico. L’obiettivo? Occupare il centro politico e costruire un’area riformista, moderata e liberale. Il compito di spiegare il progetto è stato affidato alla coordinatrice provinciale renziana, Susanna Barina: «Presentiamo alla città un percorso da fare insieme, frutto di lavoro e studio. Vogliamo essere una risposta concreta ai problemi che stiamo vivendo e che da tempo aspettano una soluzione». Il simbolo della lista raffigura una stretta di mano sui colori della pace. Barina spiega le ragioni dell’appoggio al centrodestra: «Vogliamo superare gli steccati ideologici ormai obsoleti. Dobbiamo superare le differenze e vederle come una risorsa. Rieti al centro vuole essere la casa di tutti. La scelta su Sinibaldi è stata per noi una scelta naturale, data l’inerzia delle altre proposte politiche e gli schieramenti cittadini. Il vicesindaco è l’unico che si è interessato alle nostre proposte». Sulla stessa linea d’onda il capogruppo renziano e moderatore dell’incontro, Giosuè Calabrese. «La scelta di appoggiare Sinibaldi - afferma - per certi versi, è stata facile dal punto di vista della meccanicità. Noi chiederemo al candidato sindaco come fare. Perché, ad esempio, parlare di Terminillo: sono vent’anni che se ne parla. Qui bisogna vedere come fare. E in questo noi cercheremo di essere attenti e propositivi». Gianni Tranquilli (Udc) ha ringraziato per averlo chiamato a far parte del gruppo. E poi è stata la volta di Vincenzo Rinaldi di Coraggio Italia. «Partiamo da questa sala - dichiara - per arrivare a conquistare il Comune». Il consigliere provinciale, con delega al Pnrr, Franco Gilardi, ha risposto a chi lo criticava di essere salito sul carro del centrodestra. «Non siamo passati in maggioranza - si difende - siamo qui per collaborare». A portare i saluti della componente civica, Daniele Maffei. Ha chiuso i lavori Sinibaldi: «A Rieti c’è un progetto politico che mette insieme persone con sensibilità diverse, ma che hanno un solo obiettivo: cogliere le opportunità che saranno offerte alla nostra città». Sul fronte opposto, ad attaccare la giunta comunale, è il candidato alle primarie del centrosinistra, Simone Petrangeli.