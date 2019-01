© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Buone notizie dall'incontro di stamattina con il sottosegretario all'Interno, Stefano Candiani. Si è programmato un percorso innovativo che valorizzi il lavoro dei Vigili del Fuoco sul territorio amatriciano, un tavolo tecnico per ridisegnare e migliorare l’assetto sull’intero territorio dell’Alta Valle del Velino, una struttura organizzata per continuare a stare vicino alle persone e per proseguire al meglio nella missione dei pompieri in questa terra, una precisa organizzazione per rendere questo presidio funzionale ai massimi livelli, il coinvolgimento dei giovani in un progetto di formazione, questa la sintesi dell’incontro di questa mattina tra i Sindaci di Amatrice e Cittareale, Palombini e Nelli, il Prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani, il Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo e i vertici del Corpo, e il Sottosegretario di Stato per l’Interno Stefano Candiani.Nel corso della riunione arriva la telefonata del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha promesso di tornare presto ad Amatrice.