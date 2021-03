La signora Claudia di Amatrice ad “Avanti un altro” racconta il suo food truck dopo il sisma

RIETI - Ha parlato della sua terra, della sua attività e della sua famiglia la signora Claudia di Amatrice nella sua, seppur breve comparsa al programma televisivo "Avanti un altro" su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Nella puntata odierna la signora Claudia ha parlato del suo food truck con cui ha ricominciato dopo il terremoto del 2016 e con cui ha portato in giro per l'Italia i sapori di Amatrice primi tra tutti l'amatriciana e la gricia, sapori racchiusi tutti in un super calorico supplì.

