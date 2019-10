© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Un sogno che si avvera. Una visione che diviene realtà» Così Giuseppe Cattani, presidente della Npc nonché socio, insieme a Cristiano Cordoni e Giandomenico Orlandi, di Cfg Sport Srl, ha descritto il progetto de Campus Polisportivo "Il Cerquetello" che sorgerà nel comune di Contigliano, presentato ieri pomeriggio nella sala riunioni “La Teka” nella sede del Confartigianato Imprese di Rieti.La conferenza è stata presentata ufficialmente dal direttore di Confartigianato Imprese Rieti, Maurizio Aluffi, che ha coordinato gli interventi del Sindaco di Contigliano, Paolo Lancia, del Presidente della Provincia, Mariano Calisse, del Vice Sindaco del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi e dal presidente dell’Asm Vincenzo Regnini.Il Cerquetello è stato progettato come struttura integrata che diventerà punto di riferimento per centinaia di giovani del comprensorio reatino e non solo. Sarà costituito da un campo sportivo coperto polivalente (per basket, pallavolo, calcio a 5) e da un padiglione annesso dedicato ad attività di ristorazione, pizzeria, bar e a servizi di fisioterapia. Il cantiere è già aperto e la struttura, almeno relativamente all’impianto sportivo, dovrebbe essere realizzata entro 12 mesi dall’avvio lavori. Presso l’impianto, che sarà omologato dal Coni per le specialità sportive sopra menzionate, dovrebbero essere trasferite tutte le attività del settore giovanile della Npc, che a oggi conta circa 400 tesserati.Si tratta di una bella opportunità per il Comune di Contigliano per far conoscere il proprio territorio, far nascere nuove imprese e creare nuova occupazione, ma soprattutto, come rilevato dalla totalità dei presenti, un progetto che contribuisce a rafforzare l’immagine di Rieti come città dello sport e che deve essere un’eccellenza costantemente potenziata per promuovere il nostro capoluogo, migliorando anche tutte le necessarie strutture a supporto, a cominciare da quella alberghiera.«Attualmente – ha proseguito Cattani – siamo focalizzati sulla realizzazione del campo sportivo polivalente, ma spero che si creino al più presto le necessarie convergenze per completare l’intero progetto che sarebbe un fiore all’occhiello a disposizione della città di Rieti».