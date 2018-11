© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Campoloniano più alberi nei giardini dei privati che su aree destinate a verde pubblico del Comune». E' la denuncia dell'ex consigliere circoscrizionale Sauro Casciani.«Nel quartiere di Campoloniano i privati, in ottemperanza all’art 24 (potenziamento del verde) del regolamento comunale di edilizia, hanno piantumato nei loro giardini condominiali molte essenze di 3 metri di altezza per ogni 100 mq di area non edificata (tigli, acacie, aceri, pruni, ecc.) molti di essi sono curatissimi - spiega nella nota - la circoscrizione cominciò, con i pochi denari a disposizione, anno dopo anno a piantumare alberi lungo i marciapiedi dove vi erano delle buche predisposte, ma non si è potuto proseguire in tale progetto per l’abolizione di questi organismi».«Anche il Comune, a dire il vero - prosegue la nota - ha messo a dimora nel corso del 2013 delle essenze (pioppi e bagolari) lungo le fasce, destinate a verde pubblico, (speriamo che restino tali), che corrono parallele a Viale Sandro Pertini, sembrava l’inizio dei lavori per la sistemazione di tali aree in esecuzione di un progetto degli uffici comunali che prevedeva dei percorsi verdi per ginnastica».«Oggi, dopo solamente 5 anni, ne restano solamente alcune, la gran parte è morta, sarà stato forse per il clima, forse per la mancata manutenzione, forse per lo sfalcio dell’erba effettuato con macchinari non adeguati? - chiede Casciani - Comunque sia, sembra che nessuno si sia accorto di nulla, ne si preoccupi o si sia preoccupato precedentemente, tanto i denari sono dei contribuenti».«Voglio ricordare che Campoloniano è sorto nei primi anni 90 - conclude Sauro Casciani nella nota - ed è il quartiere più popoloso di Rieti; se fossero state messe a dimora delle piante dall’inizio avremmo ora dei percorsi molto verdi».