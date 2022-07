Campoloniano nord, in fase di conclusione i lavori di ripavimentazione

RIETI - Sono in fase di conclusione, con l’intervento in corso oggi su Via Nobili, i lavori di ripavimentazione che hanno riguardato il quadrante nord del quartiere di Campoloniano, iniziati da via Marconicchio e proseguiti poi su via De Santis.

«Nelle prossime settimane saranno interessate dai lavori di ripavimentazione anche via P. Boschi, Via Fundania, il controviale di Viale Canali, Via Moisè di Gaio e un tratto di via Salaria per Roma - spiegano il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rieti, Claudia Chiarinelli – Nel frattempo siamo già a lavoro per individuare nuove ed ulteriori risorse da investire nei prossimi mesi sul tema della sicurezza e della funzionalità delle strade comunali».

Gli interventi in corso sono finanziati con fondi della Presidenza del Consiglio per l’attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma.