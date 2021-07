Completato il restyling del campo polivalente di Toffia, l'inaugurazione fra sport e sociale

Lunedì 5 Luglio 2021, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 11:54

RIETI - Completato il restyling del campo polivalente di Toffia. L’inaugurazione con la banda musicale la Pro Loco e l’Asd Toffia Sport che hanno fatto da cornice al taglio del nastro da parte del sindaco Danilo Pezzotti per la riapertura dell’impianto dopo i lavori di ristrutturazione .

La serata è stata un’occasione per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e sostenere la Fondazione “Il Nido di Ana” Centro antiviolenza di Rieti che da sempre è attivo su tutto il territorio accanto a donne e minori. La responsabile del Centro Alberta Tabbo, i sindaci del Comune di Fara in Sabina Roberta Cuneo, di Mompeo Michela Cortegiani e di Poggio Nativo Veronica Diamilla hanno tenuto un interessante dibattito per un momento di riflessione sul tema prima del fischio d’inizio di una partita di calcio A5 tutta al femminile che ha dato il via anche ad una raccolta fondi in favore dell’Associazione.

Soddisfatto Pezzotti del lavoro svolto: «Abbiamo finalmente riaperto il campetto polivalente dopo aver effettuato dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato in modo particolare il manto e l’efficientamento energetico. Abbiamo ospitato l’associazione “Nido di Ana” in prima linea al sostegno di donne e minori che hanno subito violenza: l’iniziativa è stata ben accolta e probabilmente sarà solo la prima di una serie di eventi volti a sensibilizzare la comunità su questo tema. Abbiamo inoltre iniziato una raccolta fondi che durerà fino alla fine del torneo di calcetto previsto a Toffia il 12 luglio. L’Amministrazione è felice di aver ridato vita ad un punto d’incontro importante per tutti».