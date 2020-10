Campo sportivo polivalente di Piani Poggio Fidoni: la Giunta Cicchetti approva il progetto esecutivo

RIETI - La Giunta Cicchetti, su proposta del Consigliere delegato allo sport Roberto Donati, nei giorni scorsi ha approvato il progetto esecutivo dell’impianto polivalente di Piani Poggio Fidoni, l’unico allo stato di avanzamento tecnico necessario rispetto ai tempi di presentazione della domanda di finanziamento.

Grazie all’approvazione del progetto esecutivo, ora l’Amministrazione comunale potrà procedere alla richiesta di co-finanziamento per raggiungere la somma complessiva necessaria per la realizzazione. Il Comune, infatti, ha già stanziato per l’opera €100.000 di risorse proprie.

«Avere in mano già il progetto esecutivo è un grande passo avanti perché ci permetterà di partire subito con l’iter di realizzazione non appena avremo ottenuto il co-finanziamento – dichiara il consigliere delegato allo Sport, Roberto Donati - Ora il Comune di Rieti procederà a presentare una richiesta di finanziamento dal fondo “Sport e Periferie” del Ministero per le politiche giovanili e per lo sport, per la realizzazione dell’intervento per la Rigenerazione e il completamento dell’impianto sportivo polivalente di Piani Poggio Fidoni. Nelle nostre linee programmatiche c’era lo sport e l’attenzione alle frazioni e alle periferie. Questo intervento rispetta dunque pienamente quanto avevamo promesso. Con successivi atti provvederemo a sistemare altri impianti frazionali».

