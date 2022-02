Domenica riapre il campo sportivo di Cittareale, durante il sisma del 2016 fu centro operativo dei vigili del fuoco

RIETI - Riapre domenica 13 febbraio l’impianto sportivo comunale di Cittareale in località Pallottini: sono terminati i lavori di ripristino della funzionalità. L’area ha una superficie di 15.000 metri quadrati con un edificio adibito a spogliatoi di circa cento metri quadrati.

I lavori (Regione Lazio - Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016) hanno permesso il ripristino della funzionalità con l’adeguamento alla normativa vigente al fine di attualizzare la funzionalità in vista dell’utilizzo sportivo. L'area, dunque, torna ad essere usufruita dalla popolazione, dopo essere stata fin dal 24 agosto del 2016 un presidio fondamentale, come centro operativo avanzato del Corpo Nazionale dei V.V.F. Proprio per questo motivo i fondi utilizzati sono quelli relativi all'emergenza e legati al ripristino allo stato precedente il sisma.

«Un grande segnale di ripartenza per Cittareale -commenta il sindaco Francesco Nelli- questa struttura ha ospitato i Vigili del Fuoco che durante il sisma hanno dato un contributo fondamentale e che non smetteremo mai di ringraziare. L’impianto sportivo torna così a servizio della nostra locale squadra di calcio ma anche della nostra scuola per effettuare attività fisica all’aperto, per gli abitanti di Cittareale ed i turisti che vogliono praticare attività sportiva. La situazione legata al Covid e ai contagi non ci permette di fare una vera e propria inaugurazione che contiamo di svolgere nei mesi estivi».

Il programma di domenica, prevede alle ore 11.30 la S.Messa celebrata dal Vescovo di Rieti Domenico Pompili presso il Centro di Comunità S.Rita; alle ore 12,30 si svolgerà la benedizione del nuovo campo sportivo di Cittareale “Tito Flavio Vespasiano” sempre con la presenza del Vescovo di Rieti Domenico Pompili. Alle ore 15 infine, si svolgerà la partita di calcio del campionato di seconda categoria, girone C tra l’AC Cittareale e l’F.C.D. Casperia.