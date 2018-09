di Lorenzo Bufalino

RIETI - Venerdì scatteranno i campionati Italiani assoluti di Pescara che si disputeranno nel rinnovato stadio Adriatico. Sarà la 108esima edizione per gli uomini e la 89esima edizione per le donne questo campionato un po’ rivoluzionario voluto a settembre dalla Federazione quando le grandi manifestazioni internazionali si sono già concluse ad agosto.



Tanti saranno naturalmente gli atleti reatini e dell’Atletica Studentesca Milardi che insieme lo scorso portarono a casa 4 titoli con Maria Benedicta Chigbolu (Esercito) nei 400, Sebastiano Bianchetti (Polizia) nel peso, Erika Furlani (Polizia) nell’alto e Daniele Cavazzani per l’Atletica Studentesca nel salto triplo. Saranno presenti tutti i big ad eccezione di Erika Furlani e dello sfortunato Matteo Galvan che nell’ultima gara prima dei campionati Italiani, al Meeting Internazionale Città di Padova, ha riscontrato un infortunio al ginocchio che l’aveva fatto arretrare anche nella gara in cui si stava molto ben comportando insieme a Davide Re. Per il vicentino allenato da Chiara Milardi è finita quindi la stagione che lo rivedrà sicuramente protagonista nel 2019.



Nelle gare di corsa grandi prospettive con il ritorno di Andrew Howe dopo la stagione dedicata alla velocità ed ai 200 metri dove correrà per il titolo Italiano. Nel giro di pista al maschile sono pronti i due atleti delle Fiamme Gialle Davide Re e Michele Tricca e l’aviere Francesco Cappellin. I tre alfieri della staffetta 4x400 azzurra di Berlino sono certamente da finale e chissà che non riescano a fare un podio tutto “reatino”.



Al femminile ci saranno la prima e la seconda dello scorso campionato Italiano, le azzurre Benedicta Chigbolu e Maria Enrica Spacca pronte a giocarsi quest’anno ancora una volta il titolo. Nelle gare di corsa sono presenti anche la Carabiniera Giulia Latini che fino ad adesso ha condotto la migliore stagione da diversi anni negli ostacoli e sul piano Studentesca Milardi sempre i due ostacolisti Luca Trgovcevic e Simone Poccia entrambi atleti da finale. Nelle pedane dei salti attenzione a Roberta Bruni (Carabinieri) che in una stagione dove è tornata a spiccare il volo ora vuole anche la maglia di campionessa Italiana mentre al maschile Daniele Cavazzani, Samuele Cerro e Gabriele Chilà per la Studentesca cercano lo scherzetto contro i veterani delle specialità di triplo e lungo.



Nei lanci Simone Falloni (Aereonautica) vuole interrompere il regno di Marco Lingua nel martello e Valentina Aniballi (Esercito) invece vuole riprendersi lo scettro di migliore discobola d’Italia, incalzata dalla giovane Daisy Osakue. Sebastiano Bianchetti (Polizia) quest’anno non ha fatto andare lontano almeno per le sue aspettative il suo peso.



Ora l’attende lo scontro con il fiorentino Leonardo Fabbri capace quest’anno di superare i 20 metri. Per la Studentesca occhio a Martina Carnevale in grande forma dopo il meeting di Padova dove ha riscritto il record societario nel peso, a Giovanni Bellini nel giavellotto e alla giovane Cecilia Desideri nel martello.

