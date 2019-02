© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Da Stimigliano alla Polonia per visitare i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Gli studenti delle terze medie di Stimigliano la settimana scorsa sono atterrati all’aeroporto di Cracovia iniziando una esperienza che gli resterà dentro nel ricordo e nell’anima per tutta la vita. I 16 alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Stimigliano, grazie al progetto “Il bambino con il pigiama a righe”, approvato e finanziato dalla Regione Lazio, i ragazzi , accompagnati da insegnanti, alcuni genitori e dal vice sindaco Ilario Di Loreto, hanno visitato due tra i campi di concentramento più tristemente famosi, dove, durante l’ultima Guerra furono perpetrati stermini di massa nei confronti di milioni di persone, soprattutto di origine ebraica.I ragazzi di Stimigliano avevano partecipato al bando regionale “Il bambino con il pigiama a righe, per non dimenticare”. Tra gli obiettivi prefissati dal progetto come quello di mantenere vivo il ricordo delle vittime dell’Olocausto, soprattutto tra le giovani generazioni c’era anche la visita ai campi di concentramento dando così l’opportunità ai ragazzi della terza media di Stimigliano di celebrare il Giorno della Memoria visitando il campo di concentramento di Auschwitz e quello di Birkenau, un viaggio che consente loro non soltanto di fare un percorso educativo-didattico ma soprattutto di crescere a livello personale ed emotivo.