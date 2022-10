Campagna vaccinale antinfluenzale, distribuite 11.750 dosi di vaccino. A breve altre 8mila dosi

RIETI - La Campagna antinfluenzale della Asl di Rieti procede spedita: dopo la distribuzione delle prime 11.750 dosi di vaccino, avvenuta lo scorso 4 ottobre, l’Azienda, entro la prima settimana di novembre, distribuirà su tutto il territorio della provincia di Rieti la seconda tranche (8mila dosi) per un totale di 19.750 dosi di vaccino (copertura del 60%).

Tra le novità di quest’anno, la possibilità per i bambini a partire dai 2 anni di età di evitare la paura dell'ago grazie alla somministrazione del vaccino (si tratta di un vaccino vivo attenuato quadrivalente) attraverso una formulazione spray intranasale.

Per aderire alla campagna antinfluenzale i cittadini e i genitori devono rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale oppure al Pediatra di Libera Scelta. E’ possibile vaccinarsi anche presso le sedi della Asl di Rieti: per informazioni e ed eventuali prenotazioni è possibile contattare il Centro Asl Rieti di Vaccinazione Adulti di via delle Ortensie a Rieti (0746/278614 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00), il Centro Asl Rieti di Vaccinazione Materno - Infantile di Via del Terminillo, 42 a Rieti (0746/279420 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00), il Distretto Asl Rieti 2 - Salario Mirtense (0765/448258 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00) a Poggio Mirteto.

La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e gratuita sia per gli anziani (over 60) che per i bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni. È raccomandata anche per medici e personale sanitario, anche volontario, donne in gravidanza, assistiti nelle strutture socio sanitarie e assistenziali.