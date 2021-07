Campagna vaccinale anti-Covid: superato tetto delle 140mila dosi di vaccino somministrate nel Reatino

Lunedì 12 Luglio 2021, 17:44

RIETI - A oggi, 12 luglio, la Asl di Rieti presenta una copertura vaccinale in prima dose del 69,2% (rispetto alla media regionale del 66,9%) e una copertura in seconda dose del 49,8% (rispetto alla media regionale del 46,7%).

La copertura della fascia di età della popolazione assistita over 70 si attesta all’87% in prima dose e all’81% in seconda dose (media regionale rispettivamente dell’86% e dell’80%) mentre la copertura della fascia di età 60-69 anni all’82,6% in prima dose (media regionale 81,8%) e al 69,8% in seconda dose (media regionale 69,2%).

Da rilevare anche il dato relativo agli assistiti under 60, con una copertura del 59,3% in prima dose e 32,8% in seconda dose. Per questa fascia di età la Asl di Rieti ha reso disponibile, da qualche giorno, il vaccino J&J presso l’hub Amazon di Passo Corese e il vaccino Pfizer presso l'hub ex fabbrica Bosi di Cittaducale, Rieti.

Nel dettaglio, le dosi di vaccino somministrate oggi, lunedì 12 luglio 2021, sono 140.333. Di queste, 82.144 sono prime dosi (62.998 Pfizer, 16.304 AstraZeneca, 2.842 Moderna) e 58.189 sono seconde dosi (46.655 Pfizer, 7.874 AstraZeneca, 1.925 Moderna, 1.735 J&J).

Di seguito sedi, orari e tipologia di vaccino somministrato, aggiornati a oggi, 12 luglio, dei Centri vaccinali Asl Rieti:

Centro vaccinale Ex Bosi Rieti: dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (vaccino Pfizer)

Centro vaccinale Casa Salute Magliano Sabina: lunedì dalle ore 11:00 alle ore 16:00 (vaccino Pfizer)

Centro vaccinale Distretto Poggio Mirteto: lunedì, martedì, venerdì dalle ore 11:00 alle ore 16:00 (vaccino Pfizer)

Centro vaccinale Caserma Verdirosi Rieti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (vaccino AstraZeneca)

Centro vaccinale Amazon Passo Corese: dal lunedì alla domenica dalle 14:00 alle 20:00 (vaccino J&J).