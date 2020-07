Rieti, campagna elettorale "ingessata" per Roberta Cuneo: «Ho avuto un piccolo incidente ma non mi fermo»

RIETI - Campagna elettorale “ingessata” per Roberta Cuneo candidata sindaco di “Uniti per Fara” che ieri ha avuto un piccolo incidente che le ha causato la frattura di terzo e quarto metatarso e un’ingessatura che dovrà portare almeno fino a metà agosto. Un imprevisto che però, come ha affermando sulla sua pagina Facebook ironizzando la stessa candidata, non inficerà lo svolgimento della campagna elettorale.

«Oggi ho avuto un piccolo incidente – ha comunicato nella serata di ieri Cuneo - Forse sarò un po’ rallentata ma mai ferma! Sempre a lavoro, andiamo avanti».

Ultimo aggiornamento: 11:03

