Real Sebastiani, “Noi siAMO Rieti”. Al via la campagna abbonamenti della stagione 2021/22

Martedì 28 Settembre 2021, 15:11

RIETI - “Noi siAMO Rieti”. È questo lo slogan che caratterizza la campagna abbonamenti della SSD Real Sebastiani Rieti srl per la stagione cestistica 2021/’22 che prenderà il via il prossimo 3 ottobre. Tre parole semplici che, unite tra loro, assumono un valore unico mettendo insieme senso d’appartenenza al territorio, attaccamento ai colori e alla storia del basket reatino.

La disponibilità

Dovendo ragionare su un impianto sportivo non ancora funzionale nella totalità della capienza, oltre a fare i conti con l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, che determina – per gli spettacoli al chiuso – la riduzione dei posti al 50% di quelli disponibili, la società ha deciso di limitare la vendita delle tessere stagionali a un numero non superiore alle 500 unità.

I prezzi

Sono tre, invece, le fasce di prezzo stabilite da SSD Real Sebastiani Rieti srl, per identificare altrettanti settori del PalaSojourner:

– Tribuna Centrale A seggiolini amaranto: 200 euro (ridotto* 100 euro);

– Tribuna Laterale A dx e sx seggiolini celesti: 150 euro (ridotto* 75 euro);

– Tribuna B lato panchine: 120 euro (ridotto* 60 euro);

* ridotto fino a 14 anni compiuti

Inoltre, verrà applicato uno sconto del 20% a chi sottoscriverà un abbonamento-famiglia (almeno tre componenti) e ai tesserati delle società affiliate alla SSD Real Sebastiani Rieti srl.

Ai primi 70 tifosi che sottoscriveranno la tessera stagionale, in omaggio un abbonamento LNP PASS per seguire la Real Sebastiani Rieti anche in trasferta.

Ai successivi 30 tifosi un cappellino brandizzato Real Sebastiani Rieti da sfoggiare sulle tribune del PalaSojourner o da utilizzare nel tempo libero.

Come si paga

Il pagamento della tessera stagionale potrà essere effettuata nei seguenti modi differenti:

– carta di credito e/o bancomat;

– bonifico bancario su c/c postale n. IT29B0760114600001056489204 indicando nella causale “Abbonamento RSR “nome e cognome” stagione 2021/22

Rimborso

All’atto della sottoscrizione, l’abbonato avrà modo di prendere visione di un documento redatto dai legali della società, nella quale viene specificata la modalità di rimborso della quota stagionale, in proporzione con le gare non usufruite, nel caso in cui il campionato dovesse subire una sospensione per motivi strettamente legati all’emergenza sanitaria tutt’ora in corso o qualora dovesse persistere lo stato di inagibilità dell’impianto sportivo.

Nell’eventualità in cui, alla sottoscrizione dell’abbonamento stagionale dovesse coincidere il regime di “porte chiuse” del PalaSojourner, all’abbonato verrà riconosciuto un numero di ingressi gratuiti nella fase playoff/playout pari alle gare saltate. Qualora, invece, la stagione dovesse concludersi nella regular season, le stesse gare verranno rimborsate dalla società in proporzione al costo dell’abbonamento.

L’abbonamento potrà essere sottoscritto presso i nostri uffici di via Cellini 103 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 a partire da mercoledì 29 settembre.