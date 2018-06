RIETI - Si terrà domenica 24 giugno, al santuario di Fonte Colombo, la quarta tappa de “Il Piccolo Cammino…il Cammino di Francesco per i piccoli”, all’interno della quale è attesa una entusiasmante novità.



Al programma tradizionale, che prevede un percorso botanico-naturalistico lungo un breve tratto del Cammino, visita del santuario, attività ludico-educative e pranzo al sacco come momento di condivisione, si aggiungerà il cosiddetto “battesimo della sella”, al termine del quale verrà rilasciato un attestato e un piccolo presente. Grazie alla “Scuderia il Colle” i bambini potranno così avvicinarsi al mondo dell'equitazione.

Il ritrovo per i partecipanti è previsto alle 9 al parcheggio del santuario.

Il progetto è realizzato dall’assessorato alle Attività produttive e Turismo e l’Informagiovani del Comune di Rieti, insieme alla Diocesi di Rieti, all’Associazione If You Were Me ed agli altri enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma per la valorizzazione e promozione del Cammino di Francesco.

Le attività sono aperte a tutti i ragazzi dai 6 ai 13 anni e alle loro famiglie. La partecipazione è gratuita e l’iscrizione obbligatoria. Per la quarta tappa le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno. Il calendario potrà subire modifiche in base alle condizioni meteo.

Per informazioni e prenotazioni: sportello I.A.T. del Comune di Rieti, piazza Vittorio Emanuele II , tel. 0746/287457 o email: stagetur@comune.rieti.it.

