RIETI - Cammino di Francesco «very nice» (molto bello, ndr) ma non proprio tutto piace ai turisti stranieri venuti a visitare il tracciato religioso che tocca i santuari della valle Santa reatina e inserito nel più ampio cammino che da Roma porta ad Assisi. Talmente bello assicurano quattro turisti austriaci, Peter, Renate, Gherard e Irmgard - ascoltati durante un momento di pausa in un bar di Contigliano - da essere paragonato alle bellezze di Assisi e dei santuari di Camaldoli e La Verna. Delusione totale però su alcuni punti, in particolare il riferimento è al tratto Fonte Colombo-Greccio con strade in pessime condizioni e una segnaletica in alcuni casi assente, in altri non sufficiente o idonea a fornire indicazioni precise tanto da lasciare spazio all’interpretazione correndo così il rischio di imboccare un’altra strada come accaduto al quartetto austriaco.



«Poche indicazioni in questo tratto – spiega in inglese Peter, dinamico 50enne austriaco – si rischia facilmente di sbagliare percorso». Il santuario di Fonte Colombo scala la classifica: «Veramente un luogo meraviglioso e poi le bellezze naturali mi hanno colpito moltissimo» - continua entusiasta Peter che nota anche un altro particolare: «Mi ha colpito vedere sempre turisti stranieri, in tanti giorno di cammino non ho mai incontrato un italiano!». Soddisfatti anche delle location di pernottamento, per lo più B&B che hanno soddisfatto pienamente le aspettative dei quattro turisti anche da un punto di vista dell’accoglienza e dell’ospitalità. Insomma un Cammino di Francesco che – segnaletica e manutenzione stradale a parte – lascerà un buon ricordo.



