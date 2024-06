Ponte sul Turano chiuso, ecco dove passa il Cammino di Francesco

RIETI - La chiusura del ponte sul Turano in via Tancia ferma anche il Cammino di Francesco ma per i numerosi pellegrini in transito nella tappa Rieti-Fonte Colombo c’è un percorso alternativo, individuato dal Cai di Rieti e tabellato dalla Fondazione Varrone. Sono dodici in tutto i cartelli installati in questi giorni che guidano i camminatori che da Rieti si dirigono a Fonte Colombo e che devono attraversare il fiume Turano. Un progetto condiviso con il Comune di Rieti e con la Fondazione Amici del Cammino di Francesco, che da sempre si batte per migliorare gli standard di accoglienza di quello che è stato il primo “Cammino” italiano nato nel solco di quello di Santiago.



Il tracciato provvisorio prevede il passaggio in via Votone per raggiungere Piani di Sant’Elia e da lì salire a Colle Sant’Antimo per poi ridiscendere sul sentiero originario che conduce al Santuario.

Nei cartelli realizzati dalla Fondazione Varrone oltre alla segnaletica figura anche il QR Code che rimanda al portale Georesq.it che visualizza su smartphone il percorso da seguire.



«Con le nostre tabelle – dice il presidente della Fondazione Varrone Mauro Trilli - diamo un servizio essenziale ai pellegrini del Cammino di Francesco e offriamo anche ai reatini che si muovono a piedi o in bici un’alternativa comoda e sicura per attraversare il Turano».