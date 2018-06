RIETI - Successo anche nella terza tappa de “Il Piccolo Cammino...il Cammino di Francesco per i piccoli”. I bambini e le famiglie sono stati accolti da padre Renzo al santuario francescano di san Giacomo di Poggio Bustone dove i piccoli camminatori hanno potuto incontrare i ragazzi della “Marcha por la paz” che, con i loro asinelli, sono partiti lo scorso anno da Santiago de Compostela, cimentandosi in una lunga marcia per la pace che li porterà a Gerusalemme.

Al termine della visita, i bambini, guidati dal Cai sezioni di Rieti e Poggio Bustone, hanno ripercorso il sentiero che portò Francesco al sacro speco e divisi nelle squadre del Sole, della Luna e delle Stelle si sono divertiti giocando con "Sora Acqua". La giornata si è conclusa con i gelati offerti dall’associazione “Poggio Bustone a colori”.

L'iniziativa è organizzata dall’assessorato alle Attività produttive e al Turismo e l’Informagiovani del Comune di Rieti, insieme alla Diocesi di Rieti, all’associazione “If You Were Me” e sostenuta dagli altri enti sottoscrittori dell’Accordo di programma per la valorizzazione e promozione del Cammino di Francesco.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta tappa in programma domenica 24 giugno al santuario di Fonte Colombo.

Per informazioni e prenotazioni: Sportello I.A.T. del Comune di Rieti, piazza Vittorio Emanuele II, telefono 0746/287457 o email: stagetur@comune.rieti.it.



Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA