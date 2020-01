© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono stati completati i lavori di realizzazione di nuovi camminamenti pedonali nei tratti Rieti-Fonte Colombo (Via Pistignano) e Rieti-La Foresta del Cammino di Francesco, per un investimento complessivo di circa 44mila euro.L’intervento rientra nell’Accordo di Programma per la valorizzazione e la promozione del Cammino di Francesco nella Valle Santa Reatina, strumento preposto allo sviluppo delle iniziative di promozione turistica e culturale sul Cammino che vede come capofila e soggetto attuatore degli interventi il Comune di Rieti.«Perfettamente in linea con i tempi annunciati poche settimane fa, abbiamo concluso i lavori – annuncia il Vicesindaco e assessore al turismo, Daniele Sinibaldi – Il miglior modo per credere nella funzione di sviluppo del turismo è realizzare gli obiettivi e i progetti. Anche in questo caso l’abbiamo fatto e proseguiremo nei prossimi mesi. I Cammini di Fede sono uno degli strumenti più potenti che abbiamo e continueremo a spingere sul loro miglioramento e sulla loro promozione, proseguendo e rafforzando anche la sinergia con altre istituzioni e associazioni private».