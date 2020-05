RIETI - Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, domani, mercoledì 27 maggio, alle 11.30, presso la sala consiliare del Comune di Rieti, firmeranno il Protocollo d’intesa per la realizzazione dei Progetti “Il Piccolo Cammino… il Cammino di Francesco per i Piccoli” e “Note in Cammino”.



La breve cerimonia di firma del Protocollo non sarà aperta al pubblico ma verrà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Comune di Rieti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA