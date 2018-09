RIETI - Domenica 2 settembre si è conclusa la penultima fase della terza edizione del progetto “Il Piccolo Cammino…il Cammino di Francesco per i Piccoli”, attuato dal Comune di Rieti in collaborazione con la Diocesi di Rieti.



Il Vice Sindaco del Comune di Rieti Daniele Sinibaldi, il Vescovo Domenico Pompili, l’Assessore alla Cultura Gianfranco Formichetti ed il Presidente del Club Alpino Italiano Sezione di Rieti Giuseppe Quadruccio, hanno accolto una folla di bambini festanti che hanno animato il Foyer del teatro Flavio Vespasiano, dopo aver invaso il centro storico cittadino con le prove del “Palio dei quattro Santuari”: tiro con l’arco, danza medievale e caccia al tesoro.



Come lo scorso anno, la fatica dei piccoli partecipanti, è stata ripagata dai doni offerti dalla libreria Emmaus di Urbani Ester, dalla Pasticceria Fratelli Napoleone, dalla Torrefazione Olimpica, dalla A.S.D. Scuderia il Colle, da Aimone Sport e da Fotoflash.



“Non sono molte le realtà che organizzano, a partire dalle famiglie e dalle scuole iniziative come il Piccolo Cammino finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del nostro territorio ”, ha precisato al termine della cerimonia di chiusura il Vice Sindaco Sinibaldi, esprimendo piena soddisfazione per l’ottimo riscontro ottenuto dall’evento che ha visto la partecipazione di tanti di piccoli pellegrini, inserita in un fine settimana caratterizzato dalla Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino.



Il Progetto realizzato dal Comune di Rieti con il sostegno della Regione Lazio – Agenzia Regionale del Turismo ed in collaborazione con la Chiesa di Rieti, il Club Alpino Italiano sezione di Rieti, la Fondazione Amici del Cammino di Francesco, nell’ambito delle attività dell’Accordo di Programma per la valorizzazione e promozione del Cammino di Francesco, proseguirà nel mese di settembre presso gli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado.







Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:48



