Vendere online grazie a Market Place e oltre: webinar gratuito il 20 aprile

RIETI - Al via le iscrizioni al webinar gratuito dal titolo “Vendere online grazie a Market Place e oltre (strategie e strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti)” organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti per il prossimo 20 aprile, dalle ore 14,30 alle ore 16,00, nell’ambito del progetto Eccellenze in digitale 2020-2021, promosso da Unioncamere e supportato da Google, con l’obiettivo di aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze dei propri lavoratori.

L’accesso è gratuito e aperto a tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori delle imprese locali ed alle/ai titolari delle stesse che si saranno registrate/i preventivamente al link https://forms.gle/CJw9YPQ7SfnAU1YJ6. Chi avrà completato la registrazione riceverà via email il link per la partecipazione all’evento su piattaforma Meet.

Scopo degli incontri formativi, che si succederanno per tutto il 2021, è aiutare da un lato le imprese a potenziare le competenze digitali dal proprio interno, dall’altro fornire ai lavoratori strumenti in grado di accrescere o trasformare le proprie abilità mantenendo o migliorando la propria situazione occupazionale. Obiettivo del progetto a livello nazionale è quello di formare gratuitamente almeno 30mila persone, tra imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti, sulle competenze digitali di base e sull’uso di strumenti sempre più essenziali per superare la seconda ondata di una pandemia che ha colpito con forza le aziende italiane. Grazie al finanziamento di 1 milione di euro da parte di Google.org, la nuova edizione prevede una serie di appuntamenti organizzati dai Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio. Il progetto fa parte di “Italia in Digitale”, il programma di investimenti e attività di Google in risposta al Covid.

Per info: Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Rieti, tel. 0746/201364, email pid@ri.camcom.it

