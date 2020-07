Rieti, Unioncamere Lazio, webinar gratuiti: «Far ripartire il turismo da protagonista»

RIETI - Unioncamere Lazio, in collaborazione con le Camere di Commercio di Rieti, Viterbo, Frosinone, Latina e Roma, promuove un ciclo di 3 webinar dal titolo: "Far ripartire il Turismo, da protagonista", rivolti alle imprese della filiera turistica, per supportarle nella fase della ripartenza, dopo il difficile periodo che ha messo a dura prova tutti i settori economici ed, in particolar modo, quello del turismo, settore fondamentale per il nostro territorio.



I 3 appuntamenti in programma si svolgeranno di mercoledì nei giorni 7, 14 e 22 luglio e sono dedicati, in particolare, alle imprese della ricettività e della ristorazione, ma non solo, che vogliono affrontare, con tenacia e determinazione, la riapertura verso il proprio mercato con strumenti adeguati e qualche consapevolezza in più. Saranno trattate tematiche molto attuali che vanno dal come affrontare la crisi, al ripensamento della propria strategia commerciale, a come assicurare la giusta sicurezza ai propri clienti senza che la qualità possa risentirne, a come usare bene le leve della comunicazione, a come attivare pratiche ambientali sostenibili, efficientando la propria azienda e risparmiando risorse.



1° Webinar: 7 luglio 2020, ore 15.00-16.30

2° Webinar: 14 luglio 2020, ore 15.00-16.30

3° Webinar: 22 luglio 2020, ore 15.00-16.30



Tutti i corsi saranno tenuti da esperti del settore selezionati da IS.NA.R.T. Scpa e saranno concentrati su tematiche attuali.



A seguire, riportiamo alcune brevi indicazioni per la partecipazione attraverso l’applicazione Zoom. Per iscriversi: all’interno dell’“Agenda Webinar” (scaricabile dalla sezione “Approfondimenti/Documentazione”), contenente i dettagli del programma, si troverà, per ogni singolo webinar, il comando “registrati per partecipare”. Accedendo da quel link si avrà la possibilità di compilare il modulo di registrazione e iscriversi in modo da potersi assicurare la partecipazione. Questa operazione dovrà essere ripetuta ogni volta che si vorrà partecipare al webinar di interesse registrandosi al link di riferimento.

Si consiglia poi di mettere in agenda la data e l’orario per non correre il rischio di dimenticare l’evento. Il link per accedere sarà trasmesso direttamente da IS.NA.R.T. a registrazione avvenuta.

Per ottenere risposte ai quesiti: al termine di ciascun webinar è previsto il Question Time, un momento messo a disposizione delle aziende, nel quale gli esperti che si avvicenderanno, potranno rispondere alle istanze, pervenute attraverso la chat di Zoom, e fornire alcune possibili soluzioni alle problematiche che le imprese sono chiamate ad affrontare nel gestire le attività alla luce delle disposizioni della vigente normativa.

Per consentire di partecipare in modo agevole, è stato predisposto un piccolo “Vademecum con le istruzioni per utilizzare Zoom”, (scaricabile dalla sezione “Approfondimenti/Documentazione”), per collegarsi e conoscere le regole dello svolgimento dei webinar. In ogni caso, si consideri che Zoom è una soluzione per la gestione di riunioni e conferenze via web, facile da usare, molto intuitiva e che per poter accedere ai suoi servizi è sufficiente la disponibilità di un computer o di uno smartphone, una connessione internet stabile, webcam e microfono.



Per le autorizzazioni (liberatoria ed informativa privacy): per consentire la gestione dei dati di chi si iscrive e partecipa al singolo evento, per poter orientare i contenuti delle attività seminariali in considerazione dei profili delle imprese partecipanti ma anche per poter gestire le attività promozionali dell’iniziativa, all’atto della registrazione on line verrà richiesto ai partecipanti il consenso al trattamento dei dati, nel pieno rispetto dell’informativa per la privacy consultabile, unitamente alla liberatoria, attraverso il link riportato nella locandina, agenda degli incontri.

