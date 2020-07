Rieti, Camera di commercio e sostenibilità, torna il premio Impresa Ambiente

RIETI - La Camera di Commercio di Rieti informa che a partire dal 1° agosto è possibile presentare la propria candidatura al Premio Impresa Ambiente, il più alto riconoscimento italiano per le imprese private e pubbliche che si siano distinte in un’ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale.

Promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il bando dell’ VIII edizione del Premio - disponibile dal 1 agosto al 30 settembre 2020 - si rivolge a imprese, enti pubblici e privati italiani che abbiano contribuito con progetti, soluzioni o prodotti a migliorare l’impatto economico, sociale e ambientale in Italia.

Porta d’accesso per l’European Business Awards for the Environment (EBAE), promosso dalla Commissione Europea (DG Ambiente), il premio ritorna in un momento particolare per le imprese italiane alle prese con la ripartenza post Covid-19, con l’obiettivo di valorizzare e incentivare modelli di sviluppo sostenibile, stando al passo con la tabella di marcia disegnata dal Green Deal europeo e dagli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Attivo dal 2006 il Premio Impresa Ambiente è stato assegnato finora a 32 imprese, tra cui 5 giovani imprenditori e dirigenti d’azienda under 40 e un’azienda - la Sotral SpA di Torino - che si è aggiudicata l’EBAE 2006. Più di 60 sono le realtà imprenditoriali italiane che hanno ricevuto una menzione speciale per essere riuscite a cogliere i cambiamenti e le opportunità dell’economia green e sviluppare soluzioni e tecnologie utili all’ambiente e alla società.

Il Premio si divide in quattro categorie: 1) Migliore Gestione, 2) Miglior Prodotto, 3) Miglior Processo/Tecnologia, 4) Migliore Cooperazione Internazionale. È inoltre previsto un “Premio Speciale Giovane Imprenditore”, riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40 (già in gara per una delle quattro categorie), che si siano distinti per spiccate capacità imprenditoriali, innovazione ed attività di ricerca nell'ambito dello sviluppo ecosostenibile.

Possono partecipare le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di appartenenza, per la sola categoria “Migliore cooperazione internazionale”, possono concorrere anche soggetti pubblici e/o ONG, purché almeno uno dei soggetti partecipanti alla partnership sia una impresa italiana operante con un Paese in via di sviluppo o con economia in transizione.

A partire dal 1° agosto è possibile presentare la propria candidatura sul sito www.premioimpresambiente.it compilando l’apposito modulo on-line entro il 30 settembre 2020. La Cerimonia di Premiazione si terrà a Venezia nel mese di dicembre 2020.

