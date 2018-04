RIETI - Primo trimestre del 2018 con il segno meno per le imprese nel Reatino.



Dall'analisi Unioncamere Infocamere, basata sui dati delle Camere di commercio, emerge che tra gennaio e marzo dell'anno in corso, le imprese registrate sono 15.104, quelle neoiscritte sono 244 mentre quelle che hanno cessato, per qualsiasi ragione l'attività, sempre a Rieti e provincia, sono 322. Il saldo negativo è quindi pari a 78 unità.



Numeri negativi che sono in linea con quelli nazionali.

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA