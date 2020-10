Rieti, “Io penso positivo, educare alla finanza”, progetto innovativo per i giovani dai 15 ai 18 anni

RIETI - Domani 8 ottobre partono gli eventi online che porteranno l’educazione finanziaria tra gli studenti di tutta Italia. Il primo evento coinvolge le Camere di Commercio del Lazio, tra cui quella di Rieti, oltre che di Umbria e Abruzzo, che hanno chiamato a raccolta tramite gli istituti scolastici, i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni.

Io Penso Positivo – Educare alla Finanza ha come finalità (in)formare i giovani studenti sulla necessità di possedere una corretta percezione delle proprie risorse economiche e rinforzare la consapevolezza delle difficoltà e dei rischi legati all’avvio di investimenti o di iniziative di micro imprenditorialità.

Si tratta di un progetto del Ministero dello Sviluppo (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica) e Unioncamere, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con Innexta e SiCamera come partner tecnici, che prende il via a ottobre, il mese dell’educazione finanziaria.

L’8 ottobre viene quindi lanciato il primo Live Show online (a cui è possibile ancora iscriversi gratuitamente registrandosi sul sito www.iopensopositivo.eu) con pillole formative e un gioco che coinvolgerà i ragazzi in una breve gara per aggiudicarsi una delle primissime posizioni e guadagnare punti validi per la classifica e delle super sorprese finali.

Il Live Show sarà condotto da un presentatore che guiderà i ragazzi in un percorso formativo e informativo, ma divertente. Dopo aver raccontato il Progetto, si inizierà con la testimonianza di uno dei vincitori 2019 della Winter School, il premio finale della prima edizione. L’Ambassador racconterà come ha vissuto e cosa ha imparato dalla prima edizione nonché tutti i vantaggi che il progetto di educazione finanziaria ha portato nella sua vita di tutti i giorni.

A seguire, una clip dell'Università Bicocca di Milano si concentrerà su diversi aspetti dell’educazione finanziaria per poi lasciare la parola alle Camere di commercio che racconteranno le esperienze della realtà locale, naturalmente a partire dalla finanza.

Infine, sarà la volta del gioco interattivo e della sfida per aggiudicarsi i primi posti in classifica.

Al termine di tutti i Live Show, la classifica ufficiale del progetto sul sito www.iopensopositivo.eu si aggiornerà consentendo la scalata verso le tre sorprese (cosa li aspetta?) agli iscritti in piattaforma.

Ma i Live Show sono solo una parte del progetto, per i ragazzi sulla piattaforma www.iopensopostivo.eu c’è infatti un corso di (in)formazione online per avvicinarli ai temi dell’educazione finanziaria con clip video, brevi testi di approfondimento e test che consentiranno ai partecipanti di ricevere l’attestato di competenza finanziaria, Entry Level per i prime 6 moduli e Advanced Level per chi completa tutti e10 i moduli formativi.

Ai ragazzi sarà sufficiente iscriversi alla piattaforma e iniziare a giocare tenendo d’occhio le date dei Live Show: iscriversi e partecipare agli eventi consentirà loro di guadagnare punti in classifica, oltre ad acquisire basi solide per gestire budget e stipendi futuri.

Per informazioni relative alla piattaforma e ai Live Show, scrivete a info@iopensopositivo.eu, oppure contattare la Camera di Commercio di Rieti, chiedendo dell'Ufficio Promozione, al numero 0746/201364.

