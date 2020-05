RIETI - E’ stato pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Rieti al link http://www.ri.camcom.it/P42A0C4149S173/Punto-Impresa-Digitale.htm l’avviso per poter essere inseriti nell’elenco dei digital mentor del Punto Impresa digitale (Pid) della Camera di Commercio di Rieti. I digital mentor sono figure che mettono a disposizione le proprie competenze per una collaborazione gratuita e temporanea per elevare le competenze delle imprese chiamate alla sfida di Impresa 4.0.

Possono candidarsi all’inserimento nell’Elenco i centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali, incubatori certificati e incubatori regionali accreditati, Fablab, centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0, agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal Miur, Istituti Tecnici Superiori, start-up innovative e Pmi innovative, fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività (condizione da attestare attraverso autocertificazione da allegare alla domanda) per servizi di consulenza alle imprese.

I digital mentor metteranno la loro esperienza a disposizione del Pid camerale, con una collaborazione gratuita e temporanea (da un minimo di 6 ore ad un massimo di 20 ore nel triennio) che può di fatto sostenere la voglia di digitalizzazione delle Pmi, affiancandole e formandole sulle tecnologie digitali più utili alle proprie attività e stimolando i processi di innovazione digitale.

Per informazioni: Punto Impresa Digitale, tel. 0746/201364, pid@ri.camcom.it, www.ri.camcom.it



