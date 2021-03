Coronavirus: Camera di Commercio, l'ingresso nella sede camerale solo su appuntamento

RIETI - Si ricorda che le attuali disposizioni governative impongono all'ente la prosecuzione nell’adozione di alcune misure per ridurre l’afflusso contemporaneo di persone negli uffici dell’Ente camerale reatino.

Si invita, quindi, prioritariamente all'utilizzo dei nostri servizi on line ed alla consultazione del sito camerale www.ri.camcom.it. In particolare, le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, bilanci) attraverso il “cassetto digitale dell’imprenditore”, accedendo al sito www.impresa.italia.it attraverso lo Spid o la firma digitale. Visure, atti e bilanci di altre imprese sono accessibili tramite il sito www.registroimprese.it con pagamento tramite carta di credito.

Inoltre si ricorda che gli sportelli della Camera di Commercio di Rieti sono regolarmente aperti al pubblico ma l'ingresso presso gli stessi è ammesso solo previo appuntamento, al fine di garantire la distanza di sicurezza tra i presenti e tra questi e l'operatore. Per i contatti con la Camera di Commercio di Rieti è possibile ricorrere al canale telefonico ed alla email. In particolare, il servizio telefonico (tel. 0746/201364-5) è garantito tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17 da parte di tutti gli uffici. Per l’email, l’indirizzo è cciaa.rieti@ri.camcom.it.

