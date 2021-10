Caso PalaSojourner, Calisse: «Non prendo lezioni dal Pd, mi scuso con tifosi e sportivi»

Domenica 24 Ottobre 2021, 17:43

RIETI - Caso PalaSojourner, Calisse risponde al Pd: «Non prendo lezioni da chi per anni non ha fatto manutenzione»

Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, sulla questione PalaSojourner: «Mi scuso con i tifosi che speravano di poter tornare sugli spalti per seguire le loro squadre del cuore. Sono sicuro che lo potremo fare prestissimo».

Poi la risposta all'attacco del Pd: «Inutile gioire dei guai della Provincia che sono la conseguenza diretta di anni di mancata manutenzione che proprio il Pd ha lasciato. Se l'amministrazione precedente avesse trattato le strutture con coscienza e le avessero consegnato funzionanti i lavori che ora stiamo facendo non sarebbero serviti e di conseguenza avremmo avuto strutture aperte per la felicità di tutti. La gestione del Pd di 30 anni in provincia ci ha lasciato una situazione drammatica: una piscina non funzionante a causa della mancata manutenzione per anni e anni, un PalaSojourner non in grado di soddisfare le regole minime di sicurezza e un debito di 400mila euro a causa di una società da loro intercettata sarebbe stato tutto più semplice. Rinnovo le mie scuse a tifosi e sportivi ma non prendo lezioni da chi dei nostri impianti se ne è lavato le mani per anni».