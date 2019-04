RIETI - "Scriviamo la storia". Firmato: curva nord. E' questo lo striscione esposto dai tifosi del Rieti all'ingresso delle due squadre in campo, un grido di battaglia, intorno al quale si sono stretti i quasi mille spettatori dello "Scopigno" che prima del calcio d'inizio hanno anche omaggiato la memoria dell'ex attaccante amarantoceleste Cesare Jovino, venuto a mancare in settimana e per il quale il club ha chiesto ed ottenuto un minuto di rigoroso raccoglimento.



Atmosfera calda, la posta in palio è di quelle che valgono una stagione intera o, per lo meno, la fine della stessa con largo anticipo. In panchina a sostituire Capuano (squalificato) c'è il suo vice Padovano, ma il tecnico - inizialmente dato per certo tra tifosi, preferisce la comodità del "box" che sovrasta la tribuna stampa, per avere una visione completa delle fasi di gioco comunicando con la panchina via cellulare, nonostante i disagi odierni con le linee di connessione.

BOTTA E RISPOSTA

E il lavoro per Capano non manca di certo, visto l'autogol sfortunato di Gigli dopo 5' che rende tutto più complicato. A far esplodere il tecnico, però, ci pensa Brumat sul finire di tempo che fissa il punteggio della prima frazione sull'1-1 scatenando la felicità di Capuano, letteralmente sollevato di peso dal ds Mpasinkatu, suo compagno...di box.

QUANTI ALLENATORI!

In tribuna ad assistere a Rieti-Rende, in compagnia dell'ex tecnico amarantoceleste Carmine Parlato ed il suo staff (Battisti, Goletti e Boccaccio), anche Giovanni Lopez, uno di quegli allenatori che proprio in questo girone, quest'anno, è "durato" davvero poco, esonerato dalla Viterbese di Camilli pochi giorni dopo il ko rimediato al "Rocchi" all'esordio, proprio contro il Rieti, all'epoca allenato da Chéu.

DA RENDE IN SOLITARIA

Di tifosi ospiti neanche la traccia, anzi sì: uno ed uno solo, che ha acquistato il biglietto on line direttamente da Rende e si è sistemato tra i tifosi amarantoceleste.

