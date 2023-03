Ricco di gol ed emozioni il derby sabino Montopoli-Cantalupo: 2-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce 2-2 il derby sabino tra Montopoli e Gens Cantalupo nella quarta giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria.

Tante emozioni con i padroni di casa avanti di 2 reti nel primo tempo e gli ospiti che nonostante l’inferiorità numerica (in dieci dal 37’ e in nove dal 75’) riescono a recuperare e pareggiare la gara. I corsari restano imbattuti al Rinalduzzi ma il pareggio di oggi lascia l’amaro in bocca. Sentimento opposto quello del Cantalupo dal sapore dell’impresa dal momento che recupera due reti in inferiorità numerica. Montopoli sale a quota 30 punti, mentre Cantalupo si porta a 21.

Il primo tempo

Inizio propositivo degli ospiti che provano a sorprendere Ferretti in un paio di occasioni, prima con Murati e poi con Di Francesco ma le due conclusioni da fuori si spengono a lato. Prova a rispondere Montopoli all’11’ ma la punizione di Ferrari finisce alta sopra la traversa. Passano dieci minuti e Ferrari è nuovamente pericoloso, questa volta di testa su un cross di Abatelli che trova la testa dell’attaccante corsaro ma la palla termina di poco a lato. Al 25’ si sblocca la gara: De Santis conquista una punizione sulla destra battuta poi da Vavalli per lo stesso De Santis il quale si coordina da centro area e di destro lascia partire un tiro non forte ma preciso che si insacca sotto la traversa per l’1-0 Montopoli. La reazione della Gens arriva al 32’: Corinaldesi mette in mezzo su punizione per Murati che di testa spizza il pallone ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Ferretti. Al 37’ gli ospiti restano in dieci: Giuliani si conquista un calcio di punizione dal limite ma dopo il fallo fischiato a suo favore si fa espellere per aver proferito un’espressione blasfema. La punizione poi battuta da Fabbrini viene prontamente deviata in angolo da Ferretti. Sul ribaltamento di fronte occasione per Gulino che calcia da fuori area di destro impegnando Mercuri alla bella parata in tuffo. Al 42’ arriva il raddoppio: punizione centrale battuta da Vavalli che finisce sotto la traversa (in fotogallery) beffando il tentativo di respinta di Mercuri per il 2-0 dei padroni di casa. Nel recupero del primo tempo, però, Cantalupo accorcia le distanze grazie ad un capolavoro balistico di Francesco Corinaldesi: punizione dal limite battuta dal numero 10 di Cantalupo che disegna una traiettoria perfetta a scavalcare la barriera e insacca il pallone sotto il sette per il 2-1 (in foto) prima dell’intervallo.

La ripresa

Dopo pochi minuti costretto al cambio l’estremo difensore montopolese Ferretti per un infortunio al ginocchio: al suo posto dentro Daja. Montopoli prova a chiudere la gara sfruttando la superiorità numerica. Al 56’ Gulino calcia al volo dal limite dell’area ma la sua conclusione termina di poco a lato. Cantalupo non resta a guardare e prova a rendersi pericolosa cinque minuti più tardi con la punizione di Di Francesco, respinta di pugno da Daja. Al 66’ ancora pericolo Gulino che, lanciato da Marchesani, si coordina per la conclusione al volo e impegna Mercuri a un’altra respinta in angolo. Sugli sviluppi del corner seguente, Del Bufalo si trova il pallone tra i piedi dopo un tiro respinto e di precisione cerca l’angolo opposto ma il suo destro a giro si stampa sulla traversa. Cantalupo si difende e quando può sfrutta le ripartenze per provare a far male. Al 74’ gli ospiti conquistano un corner: Francesco Corinaldesi va alla battuta e trova sul secondo palo Fabbrini che lasciato colpevolmente solo ha il tempo di coordinarsi e mettere in rete col piattone per l’inaspettato pareggio ospite (2-2). Un minuto dopo la rete del pari, Cantalupo resta in 9 uomini per un intervento di Sagoleo ai danni di un avversario giudicato pericoloso. Il finale di gara è spezzettato con tanto nervosismo. Montopoli cerca la via della rete più volte: all’81’ una punizione di Del Bufalo non trova la deviazione vincente di Ferrari da due passi. Al 90’ ci prova ancora Gulino su cross dalla sinistra di Rinalduzzi ma la conclusione del capitano giallo blu e respinta nuovamente in angolo da Mercuri. Al 94’ Marco De Santis si incunea in area e di destro impegna nuovamente Mercuri alla respinta in angolo. Le speranze dei padroni di casa si spengono all’ultimo degli 8 minuti di recupero concessi dal direttore di gara: la punizione di Vavalli viene respinta dalla difesa ospite così come la conclusione seguente di Gulino: il derby del Rinalduzzi termina 2-2.

Le dichiarazioni post-gara

Bruno Valentini, allenatore Montopoli: «Primo tempo giocato a una porta sola, il nostro doppio vantaggio ne è la dimostrazione, potevamo chiuderla ma non abbiamo messo in campo la giusta grinta e poco prima dell’intervallo i nostri avversari hanno riaperto la gara. Nella ripresa non siamo riusciti a concretizzare e loro hanno pareggiato. Recriminiamo purtroppo su un paio di episodi dubbi nella loro area di rigore. L’unica nota positiva è che manteniamo l’imbattibilità casalinga, ma vista la situazione con il doppio vantaggio prima nel punteggio e poi negli uomini, il pareggio di oggi è un’occasione persa».

Fabrizio Lattanzi, allenatore Gens Cantalupo: «Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione. Montopoli è una signora squadra con diversi elementi di qualità in ogni ruolo. Il pareggio di oggi nonostante l’inferiorità numerica è totalmente meritato. Abbiamo affrontato la settimana con il giusto spirito e abbiamo dato tutto in campo. Complimenti ai nostri avversari che ci hanno spesso messo in difficoltà e dimostrato il loro valore».

Il tabellino

Usd Montopoli: Ferretti (49’ Daja), Abatelli (70’ De Santis Mar.), Galli, Vavalli, Del Bufalo, Spiccia, Capasso, De Santis Man. (56’ Valloni), Marchesani, Gulino, Ferrari (88’ Rinalduzzi). A disp. Marcu, Mattei, Ammiraglia, Filippi. All. Valentini

Gens Cantalupo: Mercuri, Pitotti M. (77’ Piccione), Zuccari, Pitotti S. (70’ Corinaldesi Fr.), Evangelisti, Giuliani, Sagoleo, Fabbrini, Murati (70’ Di Curzio), Corinaldesi Fr., Di Francesco. A disp. Tranquilli, Pazzaglia, Pieroncini. All. Lattanzi

Arbitro: Alessandro Iannuzzi Mungo di Roma 1

Reti: 25’ De Santis Man., 42’ Vavalli (M), 45+1’ Corinaldesi Fr., 74’ Fabbrini (GC)

Note: espulsi al 37’ Giuliani e al 75’ Sagoleo (GC); ammoniti: Marchesani, De Santis Man., Del Bufalo (M), Pitotti S., Murati, Piccione (GC); angoli 8-2, spettatori 150 circa