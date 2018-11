PROMOZIONE

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria svoltesi lo scorso weekend.Una giornata a Gabriel Ionut Popa (Maglianese) : «Per comportamento minaccioso nei confronti di un avversario a fine gara»; Simone Esposito (Salto Cicolano).Squalifica fino al 7 dicembre a Caludio Panitti (massaggiatore Grotti): «Allontanato per reiterate proteste nei confronti, si posizionava all'esterno del recinto di gioco tale comportamento». Fino al 30 novembre a Federico Pallocci (Poggio Mirteto Scalo) «Per proteste nei confronti dell'arbitro». Due turni a Enea Nobili (Poggio Mirteto) e Domenico Mostarda (Poggio Nativo); una giornata a Luca Maccia (Poggio Mirteto) «Per comportamento minaccioso nei confronti di un avversario a fine gara», Davide Conti (Ginestra), Mirko Bastiani (Poggio Mirteto) e Rudi Bonifazi (Poggio Nativo).Ammenda di 100 euro alla Rufinese «Per errore di compilazione nella distinta». Un turno ad Alessandro Vergini (Atl. Sabina); Mirko Camilloni (Borgo Quinzio), Fabrizio Liberali (4Strade del Sacro Cuore) e Diego Selli (Quintilianum).Tre gare a Marco Paglia (Real Vazia): «Espulso per aver rivolto all'allenatore della squadra avversaria espressioni offensive ed ingiuriose, si posizionava all'uscita del campo e rivolgeva all'arbitro frasi gravemente offensive».