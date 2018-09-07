Rieti, subito il derby Babadook-Alba,
Amatrice debutta in casa.
Prima: il calendario delle reatine
di Raffaele Passaro
RIETI - Il Comitato Regionale Lazio ha reso noti i calendari dei nove gironi del prossimo campionato di Prima categoria 2018/19. Undici sono le formazioni reatine che parteciperanno al torneo, inserite tutte nel girone C assieme a cinque formazioni della provincia di Roma. Tanti, quindi, i derby reatini, come nella prima giornata, dove spicca BF Sport-Alba Sant’Elia. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 30 settembre, mentre l’ultima giornata del girone di ritorno di campionato è prevista per il 12 di maggio.
Undici, come detto, le formazioni reatine: otto quelle che hanno partecipato al campionato di Prima anche la scorsa stagione, ovvero Alba Sant'Elia, Bf Sport (Babadook, ex Scandriglia), Poggio Nativo, Montasola, Ginestra, Capradosso e Grotti e la ripescata Poggio Mirteto. Due, invece, le squadre che sono salite dalla Seconda categoria, ovvero Amatrice e Atletico Canneto (ripescata). Unico team ad essere sceso dalla Promozione è il Cantalupo, arrivato lo scorso campionato in penultima posizione nel girone B.
IL CALENDARIO DELLE REATINE
I GIORNATA (andata 30/9/2018, ritorno 20/1/2019)
AMATRICE-FIDENE
BF SPORT-ALBA SANT’ELIA
CAPRADOSSO-CASTEL GIUBILEO
FUTBOL MONTESACRO-POGGIO NATIVO
GINESTRA-CANTALUPO
GROTTI-MONTASOLA
POGGIO MIRTETO-ATLETICO CANNETO
II GIORNATA (7/10, 27/1)
ALBA SANT’ELIA-FUTBOL MONTESACRO
ATLETICO CANNETO-AMATRICE
CANTALUPO-BF SPORT
CASTEL GIUBILEO-GROTTI
FIDENE-GINESTRA
MIDEPORTE COLLE SALARIO-POGGIO MIRTETO
MONTASOLA-CASTRUM MONTEROTONDO
POGGIO NATIVO-CAPRADOSSO
III GIORNATA (14/10, 3/2)
ALBA SANT’ELIA-POGGIO NATIVO
AMATRICE-MIDEPORTE COLLE SALARIO
BF SPORT-FIDENE
FUTBOL MONTESACRO-CANTALUPO
GINESTRA-ATLETICO CANNETO
GROTTI-CAPRADOSSO
POGGIO MIRTETO-MONTASOLA
IV GIORNATA (21/10, 10/2)
ATLETICO CANNETO-BF SPORT
CANTALUPO-ALBA SANT’ELIA
CAPRADOSSO-CASTRUM MONTEROTONDO
CASTEL GIUBILEO-POGGIO MIRTETO
MIDEPORTE COLLE SALARIO-GINESTRA
MONTASOLA-AMATRICE
POGGIO NATIVO-GROTTI
V GIORNATA (28/10, 17/2)
ALBA SANT’ELIA-FIDENE
AMATRICE-CASTEL GIUBILEO
BF SPORT-MIDEPORTE COLLE SALARIO
CANTALUPO-POGGIO NATIVO
CASTRUM MONTEROTONDO-GROTTI
FUTBOL MONTESACRO-ATLETICO CANNETO
GINESTRA-MONTASOLA
POGGIO MIRTETO-CAPRADOSSO
VI GIORNATA (4/11, 24/2)
ATLETICO CANNETO-ALBA SANT’ELIA
CAPRADOSSO-AMATRICE
CASTEL GIUBILEO-GINESTRA
FIDENE-CANTALUPO
GROTTI-POGGIO MIRTETO
MONTASOLA-BF SPORT
POGGIO NATIVO-CASTRUM MONTEROTONDO
VII GIORNATA (11/11, 3/3)
ALBA SANT’ELIA-MIDEPORTE COLLE SALARIO
AMATRICE-GROTTI
BF SPORT-CASTEL GIUBILEO
CANTALUPO-ATLETICO CANNETO
FIDENE-POGGIO NATIVO
FUTBOL MONTESACRO-MONTASOLA
GINESTRA-CAPRADOSSO
POGGIO MIRTETO-CASTRUM MONTEROTONDO
VIII GIORNATA (18/11, 10/3)
ATLETICO CANNETO-FIDENE
CAPRADOSSO-BF SPORT
CASTRUM MONTEROTONDO-AMATRICE
GROTTI-GINESTRA
MIDEPORT COLLE SALARIO-CANTALUPO
MONTASOLA-ALBA SANT’ELIA
POGGIO NATIVO-POGGIO MIRTETO
IX GIORNATA (25/11, 17/3)
ALBA SANT’ELIA-CASTEL GIUBILEO
AMATRICE-POGGIO MIRTETO
ATLETICO CANNETO-POGGIO NATIVO
BF SPORT-GROTTI
CANTALUPO-MONTASOLA
FUTBOL MONTESACRO-CAPRADOSSO
GINESTRA-CASTRUM MONTEROTONDO
X GIORNATA (2/12, 24/3)
CAPRADOSSO-ALBA SANT’ELIA
CASTEL GIUBILEO-CANTALUPO
CASTRUM MONTEROTONDO-BF SPORT
GROTTI-FUTBOL MONTESACRO
MIDEPORTE COLLE SALARIO-ATLETICO CANNETO
MONTASOLA-FIDENE
POGGIO MIRTETO-GINESTRA
POGGIO NATIVO-AMATRICE
XI GIORNATA (9/12, 31/3)
ALBA SANT’ELIA-GROTTI
ATLETICO CANNETO-MONTASOLA
BF SPORT-POGGIO MIRTETO
CANTALUPO-CAPRADOSSO
GINESTRA-AMATRICE
MIDEPORTE COLLE SALARIO-POGGIO NATIVO
XII GIORNATA (16/12, 7/4)
AMATRICE-BF SPORT
CAPRADOSSO-FIDENE
CASTEL GIUBILEO-ATLETICO CANNETO
CASTRUM MONTEROTONDO-ALBA SANT’ELIA
GROTTI-CANTALUPO
MONTASOLA-MIDEPORTE COLLE SALARIO
POGGIO MIRTETO-FUTBOL MONTESACRO
POGGIO NATIVO-GINESTRA
XIII GIORNATA (23/12, 28/4)
ALBA SANT’ELIA-POGGIO MIRTETO
ATLETICO CANNETO-CAPRADOSSO
BF SPORT-GINESTRA
CANTALUPO-CASTRUM MONTEROTONDO
FIDENE-GROTTI
FUTBOL MONTESACRO-AMATRICE
MONTASOLA-POGGIO NATIVO
XIV GIORNATA (6/1, 5/5)
AMATRICE-ALBA SANT’ELIA
BF SPORT-POGGIO NATIVO
CAPRADOSSO-MIDEPORTE COLLE SALARIO
CASTEL GIUBILEO-MONTASOLA
GINESTRA-FUTBOL MONTESACRO
GROTTI-ATLETICO CANNETO
POGGIO MIRTETO-CANTALUPO
XV GIORNATA (13/1, 12/5)
ALBA SANT’ELIA-GINESTRA
ATLETICO CANNETO-CASTRUM MONTEROTONDO
CANTALUPO-AMATRICE
FIDENE-POGGIO MIRTETO
FUTBOL MONTESACRO-BF SPORT
MIDEPORTE COLLE SALARIO-GROTTI
MONTASOLA-CAPRADOSSO
POGGIO NATIVO-CASTEL GIUBILEO
Undici, come detto, le formazioni reatine: otto quelle che hanno partecipato al campionato di Prima anche la scorsa stagione, ovvero Alba Sant'Elia, Bf Sport (Babadook, ex Scandriglia), Poggio Nativo, Montasola, Ginestra, Capradosso e Grotti e la ripescata Poggio Mirteto. Due, invece, le squadre che sono salite dalla Seconda categoria, ovvero Amatrice e Atletico Canneto (ripescata). Unico team ad essere sceso dalla Promozione è il Cantalupo, arrivato lo scorso campionato in penultima posizione nel girone B.
IL CALENDARIO DELLE REATINE
I GIORNATA (andata 30/9/2018, ritorno 20/1/2019)
AMATRICE-FIDENE
BF SPORT-ALBA SANT’ELIA
CAPRADOSSO-CASTEL GIUBILEO
FUTBOL MONTESACRO-POGGIO NATIVO
GINESTRA-CANTALUPO
GROTTI-MONTASOLA
POGGIO MIRTETO-ATLETICO CANNETO
II GIORNATA (7/10, 27/1)
ALBA SANT’ELIA-FUTBOL MONTESACRO
ATLETICO CANNETO-AMATRICE
CANTALUPO-BF SPORT
CASTEL GIUBILEO-GROTTI
FIDENE-GINESTRA
MIDEPORTE COLLE SALARIO-POGGIO MIRTETO
MONTASOLA-CASTRUM MONTEROTONDO
POGGIO NATIVO-CAPRADOSSO
III GIORNATA (14/10, 3/2)
ALBA SANT’ELIA-POGGIO NATIVO
AMATRICE-MIDEPORTE COLLE SALARIO
BF SPORT-FIDENE
FUTBOL MONTESACRO-CANTALUPO
GINESTRA-ATLETICO CANNETO
GROTTI-CAPRADOSSO
POGGIO MIRTETO-MONTASOLA
IV GIORNATA (21/10, 10/2)
ATLETICO CANNETO-BF SPORT
CANTALUPO-ALBA SANT’ELIA
CAPRADOSSO-CASTRUM MONTEROTONDO
CASTEL GIUBILEO-POGGIO MIRTETO
MIDEPORTE COLLE SALARIO-GINESTRA
MONTASOLA-AMATRICE
POGGIO NATIVO-GROTTI
V GIORNATA (28/10, 17/2)
ALBA SANT’ELIA-FIDENE
AMATRICE-CASTEL GIUBILEO
BF SPORT-MIDEPORTE COLLE SALARIO
CANTALUPO-POGGIO NATIVO
CASTRUM MONTEROTONDO-GROTTI
FUTBOL MONTESACRO-ATLETICO CANNETO
GINESTRA-MONTASOLA
POGGIO MIRTETO-CAPRADOSSO
VI GIORNATA (4/11, 24/2)
ATLETICO CANNETO-ALBA SANT’ELIA
CAPRADOSSO-AMATRICE
CASTEL GIUBILEO-GINESTRA
FIDENE-CANTALUPO
GROTTI-POGGIO MIRTETO
MONTASOLA-BF SPORT
POGGIO NATIVO-CASTRUM MONTEROTONDO
VII GIORNATA (11/11, 3/3)
ALBA SANT’ELIA-MIDEPORTE COLLE SALARIO
AMATRICE-GROTTI
BF SPORT-CASTEL GIUBILEO
CANTALUPO-ATLETICO CANNETO
FIDENE-POGGIO NATIVO
FUTBOL MONTESACRO-MONTASOLA
GINESTRA-CAPRADOSSO
POGGIO MIRTETO-CASTRUM MONTEROTONDO
VIII GIORNATA (18/11, 10/3)
ATLETICO CANNETO-FIDENE
CAPRADOSSO-BF SPORT
CASTRUM MONTEROTONDO-AMATRICE
GROTTI-GINESTRA
MIDEPORT COLLE SALARIO-CANTALUPO
MONTASOLA-ALBA SANT’ELIA
POGGIO NATIVO-POGGIO MIRTETO
IX GIORNATA (25/11, 17/3)
ALBA SANT’ELIA-CASTEL GIUBILEO
AMATRICE-POGGIO MIRTETO
ATLETICO CANNETO-POGGIO NATIVO
BF SPORT-GROTTI
CANTALUPO-MONTASOLA
FUTBOL MONTESACRO-CAPRADOSSO
GINESTRA-CASTRUM MONTEROTONDO
X GIORNATA (2/12, 24/3)
CAPRADOSSO-ALBA SANT’ELIA
CASTEL GIUBILEO-CANTALUPO
CASTRUM MONTEROTONDO-BF SPORT
GROTTI-FUTBOL MONTESACRO
MIDEPORTE COLLE SALARIO-ATLETICO CANNETO
MONTASOLA-FIDENE
POGGIO MIRTETO-GINESTRA
POGGIO NATIVO-AMATRICE
XI GIORNATA (9/12, 31/3)
ALBA SANT’ELIA-GROTTI
ATLETICO CANNETO-MONTASOLA
BF SPORT-POGGIO MIRTETO
CANTALUPO-CAPRADOSSO
GINESTRA-AMATRICE
MIDEPORTE COLLE SALARIO-POGGIO NATIVO
XII GIORNATA (16/12, 7/4)
AMATRICE-BF SPORT
CAPRADOSSO-FIDENE
CASTEL GIUBILEO-ATLETICO CANNETO
CASTRUM MONTEROTONDO-ALBA SANT’ELIA
GROTTI-CANTALUPO
MONTASOLA-MIDEPORTE COLLE SALARIO
POGGIO MIRTETO-FUTBOL MONTESACRO
POGGIO NATIVO-GINESTRA
XIII GIORNATA (23/12, 28/4)
ALBA SANT’ELIA-POGGIO MIRTETO
ATLETICO CANNETO-CAPRADOSSO
BF SPORT-GINESTRA
CANTALUPO-CASTRUM MONTEROTONDO
FIDENE-GROTTI
FUTBOL MONTESACRO-AMATRICE
MONTASOLA-POGGIO NATIVO
XIV GIORNATA (6/1, 5/5)
AMATRICE-ALBA SANT’ELIA
BF SPORT-POGGIO NATIVO
CAPRADOSSO-MIDEPORTE COLLE SALARIO
CASTEL GIUBILEO-MONTASOLA
GINESTRA-FUTBOL MONTESACRO
GROTTI-ATLETICO CANNETO
POGGIO MIRTETO-CANTALUPO
XV GIORNATA (13/1, 12/5)
ALBA SANT’ELIA-GINESTRA
ATLETICO CANNETO-CASTRUM MONTEROTONDO
CANTALUPO-AMATRICE
FIDENE-POGGIO MIRTETO
FUTBOL MONTESACRO-BF SPORT
MIDEPORTE COLLE SALARIO-GROTTI
MONTASOLA-CAPRADOSSO
POGGIO NATIVO-CASTEL GIUBILEO
VenerdÃ¬ 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:06
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