di Raffaele Passaro

RIETI - Il Comitato Regionale Lazio ha reso noti i calendari dei nove gironi del prossimo campionato di Prima categoria 2018/19. Undici sono le formazioni reatine che parteciperanno al torneo, inserite tutte nel girone C assieme a cinque formazioni della provincia di Roma. Tanti, quindi, i derby reatini, come nella prima giornata, dove spicca BF Sport-Alba Sant’Elia. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 30 settembre, mentre l’ultima giornata del girone di ritorno di campionato è prevista per il 12 di maggio.



Undici, come detto, le formazioni reatine: otto quelle che hanno partecipato al campionato di Prima anche la scorsa stagione, ovvero Alba Sant'Elia, Bf Sport (Babadook, ex Scandriglia), Poggio Nativo, Montasola, Ginestra, Capradosso e Grotti e la ripescata Poggio Mirteto. Due, invece, le squadre che sono salite dalla Seconda categoria, ovvero Amatrice e Atletico Canneto (ripescata). Unico team ad essere sceso dalla Promozione è il Cantalupo, arrivato lo scorso campionato in penultima posizione nel girone B.



IL CALENDARIO DELLE REATINE



I GIORNATA (andata 30/9/2018, ritorno 20/1/2019)

AMATRICE-FIDENE

BF SPORT-ALBA SANT’ELIA

CAPRADOSSO-CASTEL GIUBILEO

FUTBOL MONTESACRO-POGGIO NATIVO

GINESTRA-CANTALUPO

GROTTI-MONTASOLA

POGGIO MIRTETO-ATLETICO CANNETO



II GIORNATA (7/10, 27/1)

ALBA SANT’ELIA-FUTBOL MONTESACRO

ATLETICO CANNETO-AMATRICE

CANTALUPO-BF SPORT

CASTEL GIUBILEO-GROTTI

FIDENE-GINESTRA

MIDEPORTE COLLE SALARIO-POGGIO MIRTETO

MONTASOLA-CASTRUM MONTEROTONDO

POGGIO NATIVO-CAPRADOSSO



III GIORNATA (14/10, 3/2)

ALBA SANT’ELIA-POGGIO NATIVO

AMATRICE-MIDEPORTE COLLE SALARIO

BF SPORT-FIDENE

FUTBOL MONTESACRO-CANTALUPO

GINESTRA-ATLETICO CANNETO

GROTTI-CAPRADOSSO

POGGIO MIRTETO-MONTASOLA



IV GIORNATA (21/10, 10/2)

ATLETICO CANNETO-BF SPORT

CANTALUPO-ALBA SANT’ELIA

CAPRADOSSO-CASTRUM MONTEROTONDO

CASTEL GIUBILEO-POGGIO MIRTETO

MIDEPORTE COLLE SALARIO-GINESTRA

MONTASOLA-AMATRICE

POGGIO NATIVO-GROTTI



V GIORNATA (28/10, 17/2)

ALBA SANT’ELIA-FIDENE

AMATRICE-CASTEL GIUBILEO

BF SPORT-MIDEPORTE COLLE SALARIO

CANTALUPO-POGGIO NATIVO

CASTRUM MONTEROTONDO-GROTTI

FUTBOL MONTESACRO-ATLETICO CANNETO

GINESTRA-MONTASOLA

POGGIO MIRTETO-CAPRADOSSO



VI GIORNATA (4/11, 24/2)

ATLETICO CANNETO-ALBA SANT’ELIA

CAPRADOSSO-AMATRICE

CASTEL GIUBILEO-GINESTRA

FIDENE-CANTALUPO

GROTTI-POGGIO MIRTETO

MONTASOLA-BF SPORT

POGGIO NATIVO-CASTRUM MONTEROTONDO



VII GIORNATA (11/11, 3/3)

ALBA SANT’ELIA-MIDEPORTE COLLE SALARIO

AMATRICE-GROTTI

BF SPORT-CASTEL GIUBILEO

CANTALUPO-ATLETICO CANNETO

FIDENE-POGGIO NATIVO

FUTBOL MONTESACRO-MONTASOLA

GINESTRA-CAPRADOSSO

POGGIO MIRTETO-CASTRUM MONTEROTONDO



VIII GIORNATA (18/11, 10/3)

ATLETICO CANNETO-FIDENE

CAPRADOSSO-BF SPORT

CASTRUM MONTEROTONDO-AMATRICE

GROTTI-GINESTRA

MIDEPORT COLLE SALARIO-CANTALUPO

MONTASOLA-ALBA SANT’ELIA

POGGIO NATIVO-POGGIO MIRTETO



IX GIORNATA (25/11, 17/3)

ALBA SANT’ELIA-CASTEL GIUBILEO

AMATRICE-POGGIO MIRTETO

ATLETICO CANNETO-POGGIO NATIVO

BF SPORT-GROTTI

CANTALUPO-MONTASOLA

FUTBOL MONTESACRO-CAPRADOSSO

GINESTRA-CASTRUM MONTEROTONDO



X GIORNATA (2/12, 24/3)

CAPRADOSSO-ALBA SANT’ELIA

CASTEL GIUBILEO-CANTALUPO

CASTRUM MONTEROTONDO-BF SPORT

GROTTI-FUTBOL MONTESACRO

MIDEPORTE COLLE SALARIO-ATLETICO CANNETO

MONTASOLA-FIDENE

POGGIO MIRTETO-GINESTRA

POGGIO NATIVO-AMATRICE



XI GIORNATA (9/12, 31/3)

ALBA SANT’ELIA-GROTTI

ATLETICO CANNETO-MONTASOLA

BF SPORT-POGGIO MIRTETO

CANTALUPO-CAPRADOSSO

GINESTRA-AMATRICE

MIDEPORTE COLLE SALARIO-POGGIO NATIVO



XII GIORNATA (16/12, 7/4)

AMATRICE-BF SPORT

CAPRADOSSO-FIDENE

CASTEL GIUBILEO-ATLETICO CANNETO

CASTRUM MONTEROTONDO-ALBA SANT’ELIA

GROTTI-CANTALUPO

MONTASOLA-MIDEPORTE COLLE SALARIO

POGGIO MIRTETO-FUTBOL MONTESACRO

POGGIO NATIVO-GINESTRA



XIII GIORNATA (23/12, 28/4)

ALBA SANT’ELIA-POGGIO MIRTETO

ATLETICO CANNETO-CAPRADOSSO

BF SPORT-GINESTRA

CANTALUPO-CASTRUM MONTEROTONDO

FIDENE-GROTTI

FUTBOL MONTESACRO-AMATRICE

MONTASOLA-POGGIO NATIVO



XIV GIORNATA (6/1, 5/5)

AMATRICE-ALBA SANT’ELIA

BF SPORT-POGGIO NATIVO

CAPRADOSSO-MIDEPORTE COLLE SALARIO

CASTEL GIUBILEO-MONTASOLA

GINESTRA-FUTBOL MONTESACRO

GROTTI-ATLETICO CANNETO

POGGIO MIRTETO-CANTALUPO



XV GIORNATA (13/1, 12/5)

ALBA SANT’ELIA-GINESTRA

ATLETICO CANNETO-CASTRUM MONTEROTONDO

CANTALUPO-AMATRICE

FIDENE-POGGIO MIRTETO

FUTBOL MONTESACRO-BF SPORT

MIDEPORTE COLLE SALARIO-GROTTI

MONTASOLA-CAPRADOSSO

POGGIO NATIVO-CASTEL GIUBILEO

Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:06



