RIETI - Presentazione in contemporanea in tutta Italia, e anche al comando provinciale di Rieti, del calendario 2020 dei carabinieri. PResentazione con il comandante provinciale, il colonnello Simone Sorrentino.



L'edizione 2020 vede, per ogni mese, un'opera del pittore Mimmo Paladino e un racconto di Margaret Mazzantini: storie di "eroismo" quotidiano, di piccoli episodi dal grande significato.

Nel mese di dicembre è presente una storia successiva al terremoto che ha colpito Amatrice e il centro Italia: il recupero di opere d'arte di un'artista contemporanea.