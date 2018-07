RIETI - Contro le ondate di calore: al via il Piano caldo della Asl di Rieti. Trasferimento temporaneo di alcuni reparti. Climatizzazione presso l’SPDC e aumento di posti letto



"Per contrastare gli effetti di eventuali ondate di calore sulla salute dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale de Lellis di Rieti - spiega una nota della direzione generale della Asl - con particolare attenzione verso le patologie croniche e le fasce più deboli, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti ha predisposto il ‘Piano caldo 2018’. Il Piano prevede la temporanea rimodulazione di alcune Aree di Degenza Medica e Chirurgica nel periodo estivo. La decisione è stata assunta al fine di garantire ambienti e miglior confort microclimatico in considerazione delle ondate di calore, delle caratteristiche epidemiologiche e demografiche dei pazienti e valutata anche l’attività di ricovero estivo del Pronto Soccorso.

Nello specifico, l’Area Long e l’Area Week saranno riallocate al 4° Piano dell’Area Chirurgica. L’Area Medi, con 36 Posti letto, viene temporaneamente locata al 3° Piano dell’Area Chirurgica (ex Week). L’UDI (l’Unità di degenza infermieristica), con 8 Posti letto, viene momentaneamente trasferita al 5° Piano dell’Area Chirurgica (ex Long); all’Unità saranno aggiunti 4 Posti letto destinati alla ‘Discharge Room’, camere di dimissioni costituite dalla Direzione per facilitare lo scorrere del flusso dei pazienti in uscita dall'Ospedale e quindi per ridurre l'attesa di coloro che, entrati dal Pronto soccorso, vengono destinati ai vari reparti. La Nefrologia viene trasferita al 4° Piano (ex UDI) con 6/8 Posti letto. L’Oncologia viene locata al 4° Piano (ex UDI) con 6/7 Posti letto. Il Servizio di Preospedalizzazione viene trasferito al Piano terra (Area ‘GICO’ Gruppo interdisciplinare Cure Oncologiche), mentre il GICO viene trasferito al 3° Piano (ex Preospedalizzazione). Verrà inoltre assicurata la climatizzazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura".

Giovedì 5 Luglio 2018



